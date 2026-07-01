Eurobarometru: Românii sunt cei mai optimiști din UE privind viitorul lumii, dar printre cei mai nemulțumiți de propria viață

Cel mai recent sondaj al Parlamentului European arată o răsturnare a tendințelor în rândul românilor, în timp ce inflația și locurile de muncă rămân principalele temeri naționale.

Sondajul Eurobarometru din 2026 a fost realizat de agenţia de cercetare Verian, în perioada 9 aprilie – 4 mai 2026, în toate cele 27 de state membre ale UE. În total au fost realizate 26.421 de interviuri, dintre care 1.045 în România.

Sondajul arată că 75% dintre europeni consideră că UE este un spaţiu al stabilităţii într-o lume tot mai instabilă. În rândul românilor, procentul celor care cred asta este de 74%.

Datele arată însă o diferență majoră între modul în care românii privesc viitorul global și percepția asupra propriei vieți: În ceea ce privește viitorul lumii, 57% dintre români sunt „total optimişti” şi 38% se declară „total pesimişti”.

La nivel european, datele arată că 58% dintre cetățeni se declară pesimişti, faţă de 38% care se declară optimişti. Tot la nivel global, sentimentul general al cetăţenilor oscilează între incertitudine (44%) şi speranţă (43%).

Apartenenţa la Uniunea Europeană este considerată benefică de 74% dintre europeni şi de 73% dintre românii chestionați. Valoarea înregistrată în România este cu 6 puncte procentuale mai ridicată comparativ cu anul trecut.

În acelaşi timp, doar 23% dintre români consideră că România nu a beneficiat de pe urma apartenenţei la UE, în scădere cu 7 puncte procentuale faţă de sondajul efectuat în 2025.

„În această perioadă de incertitudine la nivel mondial, europenii văd din ce în ce mai mult Uniunea Europeană ca pe un reper de stabilitate. Într-o lume tulbure, această încredere este cel mai mare atu al Europei. Se aşteaptă în mod clar de la noi să acţionăm decisiv pentru a le oferi cetăţenilor noştri securitate, prosperitate şi oportunităţi”, a declarat preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola.

Calitatea vieţii și prioritățile europene

În timp ce 83% dintre respondenții de la nivel european afirmă că sunt mulţumiţi de calitatea vieţii lor, datele din România arată că doar 63% dintre respondenţi sunt „total mulţumiţi”.

La nivel european, 29% dintre cetăţeni se aşteaptă ca nivelul lor de trai să scadă în următorii ani, 50% cred că va rămâne neschimbat, iar 18% se aşteaptă ca el să crească. Temerile privind scăderea nivelului de trai sunt cel mai ridicate în Franţa (44%), Portugalia (39%), Austria şi Germania (38% în ambele ţări).

Întrebați despre temele asupra cărora Parlamentul European ar trebui să se concentreze cu prioritate, respondenții au indicat: