Europa amână oficial, pe termen nelimitat, permisul de călătorie ETIAS: Cine sunt turiștii care scapă momentan de o nouă taxă

Introducerea unei noi autorizații obligatorii de frontieră pentru spațiul european a fost din nou suspendată din cauza unor dificultăți administrative și logistice, potrivit Euronews.com.

Permisul de călătorie ETIAS al Uniunii Europene, a cărui introducere a fost amânată de multă vreme, a fost amânat din nou, lăsând călătorii în incertitudine cu privire la momentul în care vor trebui să depună cererea și să plătească.

Lansarea Sistemului european de informații și autorizare privind călătoriile (ETIAS) este destinată vizitatorilor care beneficiază de regimul fără vize, însă proiectul s-a lovit de un nou obstacol.

Sistemul va impune în cele din urmă călătorilor din țări precum Marea Britanie, SUA, Canada și Australia să solicite o autorizație înainte de călătorie. Proiectul urma să fie lansat inițial în 2027, însă acum chiar și acest termen este incert, fiindcă problemele tehnice legate de noul sistem european de gestionare a frontierelor continuă să creeze dificultăți.

Măsura vine în urma haosului generat de noul sistem electronic european de intrare/ieșire (EES), care a determinat pasagerii să se confrunte cu cozi imense în aeroporturi și să piardă zboruri în timpul aglomeratului sezon de vacanță de vară. Acest sistem trebuia inițial să fie lansat în 2022, dar a suferit numeroase amânări.

Luna trecută, ziarul britanic „The Financial Times” a relatat că este probabil ca programul să fie amânat, iar pe site-ul său web, UE a oficializat această decizie, precizând:

„ETIAS nu este în prezent operațional și, în acest moment, nu se colectează nicio cerere de autorizație de călătorie.” Comunicatul oficial mai adaugă: „Uniunea Europeană va comunica data exactă a intrării în vigoare a ETIAS cu câteva luni înainte de lansare.”

Pentru călători, mesajul este simplu deocamdată: nu depuneți cereri și nu plătiți nimănui care pretinde că oferă servicii de depunere a cererilor ETIAS.

Când ETIAS va fi lansat în cele din urmă, acesta va costa 20 de euro și va acorda acces la 30 de țări europene din Spațiul Schengen, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Copiii sub 18 ani, adulții peste 70 de ani și anumiți membri ai familiilor cetățenilor UE vor fi, potrivit informațiilor, scutiți de aceste taxe.

Acesta va fi valabil timp de trei ani sau până la expirarea pașaportului dumneavoastră și le va permite deținătorilor să rămână în zonă până la 90 de zile în cadrul oricărei perioade de 180 de zile.

Pe modelul programului ESTA din SUA, care funcționează din 2008, solicitanții vor trebui să completeze un formular online și să furnizeze informații personale. De asemenea, vor trebui să răspundă la întrebări de securitate și să treacă printr-o verificare înainte de călătorie, majoritatea cererilor urmând să fie aprobate în câteva minute.