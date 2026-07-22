Post de radio, sancționat după afirmațiile lui Cristian Tudor Popescu despre votanții lui Călin Georgescu

Postul de radio Europa FM a primit o somație din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în urma unor afirmații făcute de scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, în cadrul emisiunii „România în Direct”, despre alegătorii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, a scris miercuri Pagina de Media.

Deşi în cadrul întâlnirii de la CNA a fost propusă sşi o amendă în bani, de 10.000 de lei, Europa FM a primit o somaţie pentru afirmaţii ofensatoare la adresa unui grup, pe criterii politice.

În emisiunea din 7 aprilie analizată de CNA, Cristian Tudor Popescu a făcut următoarea afirmaţie: „Faptul că sunt foarte mulţi asta nu exclude posibilitatea să fie milioane de oameni bolnavi psihic în acelaşi timp, într-o perioadă, într-o ţară. Pentru că eu nu pot să-i caracterizez pe votanţii lui «dumnezeilă» decât ca alienaţi mintal”.

Jurnalistul Cătălin Striblea i-a atras atenția gazetarului că formularea este una dură, pentru ca apoi Cristian Tudor Popescu să-și argumenteze alegerea termenului folosit.

„Nu (nu e dur, n.r.). Având în vedere ce-a debitat şi debitează această creatură, ca să fii de acord să-l votezi şi să-l susţii, nu poţi fi decât alienat mintal. Alienat înseamnă însingurat, îndepărtat. Oamenii ăştia nu mai au contactul cu logica, cu realitatea, cu reguli simple ale discursului, să ne putem înţelege între noi. Deci, eu am renunţat să-l mai critic pe ăsta, pe «dumnezeilă» pentru că dintr-un anumit, n-avea sens. dintr-un anumit moment încolo”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Era aberant la fiecare cuvânt pe care îl spunea. Ori asta e, daţi-mi şi mie voie să consider lucrul ăsta. (…) Poporul nu este suveran într-o ţară, suverană este Constituţia, Legea, nu poporul. Nu se stabileşte prin vot sau prin referendum. Nu se stabilesc o grămadă de lucruri într-o ţară, care se stabilesc prin decizie executivă a organelor votate de către popor”, a adăugat gazetarul.

„Am explicat, alienat nu înseamnă nebun, înseamnă îndepărtat, însingurat, nu mai are contact cu realitatea, cu societatea, cu ce se întâmplă în mod real, cu logica, în jur. Nu înseamnă nici prost şi nici nebun, înseamnă «alien», înseamnă străin, înstrăinat, asta este”, a mai argumentat Cristian Tudor Popescu.

Ce au spus membrii CNA și reprezentantul Europa FM

În timpul dezbaterilor de la CNA, Radu Constantinescu, reprezentantul Europa FM, a susţinut că moderatorul Cătălin Striblea a intervenit imediat după afirmaţia lui Cristian Tudor Popescu şi i-a atras atenţia că formularea este „cam” dură.

„S-a folosit un termen care a deranjat evident pe ascultătorul nostru sau pe mai mulţi ascultători, acel termen a fost «alienat» sau «alienaţi», folosit de domnul Cristian Tudor Popescu la adresa unor alegători. Din câte îmi aduc eu aminte, Cătălin Striblea, moderatorul emisiunii, a intervenit imediat şi l-a întrebat pe domnul Cristian Tudor Popescu: nu este o exprimare cam dură? El a revenit şi a explicat că foloseşte termenul «alienat», care înseamnă însingurat, îndepărtat, nu mai are contact cu logica. Nicidecum nu a pus un diagnostic psihiatric. «Alienat nu înseamnă nebun», tot domnul Cristian Tudor Popescu a explicat, nu înseamnă nici prost, nici nebun. A folosit termenul în sensul de însingurat, îndepărtat”, a explicat Constantinescu.

Mircea Toma, membru CNA, a catalogat afirmaţia lui CTP drept „inacceptabilă”și spus că el consideră că moderatorul Cătălin Striblea a avut o reacţie „moale”.

„El însuşi şi-a dat seama că a călcat pe bec şi încearcă s-o dreagă pe tot parcursul intervenţiei sale. După aceea mută de pe bolnav mintal, pe alienaţi şi alienaţii îi defineşte după aceea că sunt persoane care sunt înstrăinate. Încearcă să dreagă busuiocul. Din punctul meu de vedere, e comisă”, a precizat Toma.

Georgică Severin, un alt membru CNA, a catalogat la rândul lui afirmaţia drept extrem de gravă. „Avem un caz clasic, proaspăt introdus în lege, şi anume discriminarea unui întreg grup de oameni din cauza convingerilor lor politice. Cu o singură concluzie care reiese din povestea asta e că respectivii nu pot vota pe X sau pe Y decât dacă sunt bolnavi psihici. Este un caz de manual apropos de discriminarea unui grup pe motive politice. Aici mi se pare un element extrem de grav. Niciodată nu am avut un caz atât de clar, de manual, a ceea ce înseamnă discriminarea unui grup pe motive politice”, a spus Severin.

La finalul dezbaterilor, membrii CNA au venit cu trei propuneri: o amendă de 10.000 de lei (Georgică Severin), o somaţie (Monica Gubernat) şi o scrisoare de atenţionare (Dorina Rusu). Somaţia a atras cel mai mare număr de voturi: şase din cei opt membri prezenţi.