Planificatori militari din domeniul apărării care colaborează cu NATO se tem că Europa nu ar putea să susțină un eventual război de uzură prelungit cu Rusia, deoarece populația nu este pregătită, potrivit The Guardian.

Opinia a fost exprimată într-o conferință dedicată viitorului coordonării militare europene, care a avut loc în această săptămână.

Oficiali din domeniul apărării, care au vorbit la un forum organizat în această săptămână de Conferința de Securitate de la München (MSC), principala fundație din domeniul securității, au declarat că este posibil ca populația europeană să nu fie dispusă să accepte un război prelungit. În consecință, NATO ar trebui să își concentreze planificarea pe scenariul unui conflict relativ scurt.

Discuția din cadrul Conferinței de Securitate de la München (MSC) – desfășurată sub reguli care interzic dezvăluirea identității vorbitorului – a căpătat o importanță și mai mare după ce guvernul german a acuzat în această săptămână Rusia de o tentativă de atac cu drone la aeroportul din Leipzig, luna trecută.

Occidentul s-a descurcat „foarte prost” cu informarea pe tema războiului hibrid

Un fost membru de dată recentă al cabinetului britanic a recunoscut că Occidentul s-a descurcat „foarte prost” în a-și informa populația cu privire la amploarea conflictului hibrid cu Rusia. Un alt diplomat britanic a susținut că premierii britanici succesivi nu au făcut nimic pentru a explica dimensiunea amenințării.

Ei consideră că situația i-a lăsat pe miniștri în postura ingrată de a încerca să convingă alegătorii nepregătiți să accepte reducerea cheltuielilor sociale pentru a finanța apărarea. „Nivelul dezbaterii a fost cel al unei grădinițe”, a recunoscut diplomatul britanic.

Un al doilea diplomat a declarat că dispariția liniei de demarcație dintre Est și Vest, specifică Războiului Rece, în relația cu Rusia, a lăsat Moscova liberă să exploateze temerile și neliniștile opiniei publice europene, atât de la stânga, cât și de la dreapta spectrului politic.