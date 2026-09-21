Europa se pregătește pentru o criză a kerosenului: O îndepărtată țară asiatică a devenit cel mai important furnizor de combustibil pentru avioane

Europa se va confrunta cu un deficit de combustibil pentru avioane în trimestrul al patrulea, în pofida faptului că apelează la furnizori îndepărtaţi, inclusiv Coreea de Sud, iar aceasta din urmă îşi majorează exporturile către Europa la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, potrivit analiştilor consultaţi de Reuters, preluată de Agerpres.

De la începutul războiului din Iran, în urmă cu peste şase luni, Europa a importat cantităţi din ce în ce mai mari de combustibil pentru avioane din ţări precum Nigeria, Statele Unite şi Canada, în contextul în care conflictul din Iran a afectat livrările din Orientul Mijlociu şi a întrerupt aproximativ jumătate din importurile europene de kerosen.

Firma de consultanţă Energy Aspects estimează că Europa va înregistra, în trimestrul al patrulea, un deficit de aprovizionare cu kerosen de 510.000 de barili pe zi, comparativ cu excedente de 18.000 de barili pe zi în Statele Unite şi 419.000 de barili pe zi în regiunea Asia-Pacific. Tendinţa observată în trimestrul al treilea este, în mare parte, similară.

Coreea de Sud a devenit cel mai important furnizor extern

Datele privind fluxurile comerciale analizate de Reuters arată că, în luna septembrie, Coreea de Sud a devenit cea mai recentă sursă importantă de livrări de kerosen către Europa.

Importurile europene din această ţară asiatică se situează la 129.000 de barili pe zi, cel mai ridicat nivel de după luna octombrie 2022, potrivit firmei de analiză Kpler. Datele furnizate de LSEG indică volume similare.

Având în vedere că deficitul de aprovizionare cu kerosen din Europa este de aşteptat să persiste, importurile continentului vor continua, a declarat James Noel-Beswick, director la firma de analiză a pieţei Sparta Commodities.

Diferenţa tot mai mare dintre preţurile de referinţă din Asia şi cele din Europa face ca exportul de combustibil pentru avioane către Europa să fie mai profitabil, a adăugat Noel-Beswick.

Importurile de kerosen din Coreea de Sud coincid cu un nivel scăzut al stocurilor păstrate în hub-ul de rafinare şi stocare a petrolului Amsterdam-Rotterdam-Anvers, care în săptămâna încheiată la 10 septembrie au atins cel mai scăzut nivel din ultimii şapte ani.

În paralel, datele oficiale arată că producţia de kerosen a Coreei de Sud a atins în iulie cel mai ridicat nivel din ultimii şapte ani, aproape 13,89 milioane de barili, în timp ce exporturile au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani şi jumătate.

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