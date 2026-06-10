Europa tocmai a traversat una dintre cele mai spectaculoase luni din punct de vedere meteorologic. „Nu e o senzație de moment”. În România, lucrurile au arătat altfel

La nivel european, primăvara anului 2026 (martie–mai) a fost a treia cea mai caldă din istorie, arată datele Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Luna trecută a început cu frig extrem, dar după 20 mai a fost caniculă timpurie în Europa Centrală și de Vest. În România au fost temperaturi maxime de peste 34 grade Celsius.

„Luna mai din Europa arată din ce în ce mai clar efectele încălzirii globale: noi recorduri regionale de temperatură și valuri de căldură. Nu e o senzație de moment. Acest tipar apare an de an în datele de observație și este leagă direct de concentrația tot mai mare de gaze cu efect de seră. Iar tendința se va menține atâta timp cât concentrațiile de gaze cu efect de seră vor continuă să crească”, notează fizicianul Bogdan Antonescu, într-o analiză Infoclima.ro.

Antonescu este cercetător în domeniul meteorologiei și climatologiei, lector la Facultatea de Fizică a Universității din București și cercetător la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cu expertiză în studiul furtunilor severe și al fenomenelor meteorologice extreme în contextul schimbărilor climatice.

O lună a contrastelor puternice

Luna trecută a fost a doua cea mai caldă lună mai înregistrată vreodată la nivel global, atât pe uscat, cât și la suprafața oceanelor, potrivit datelor serviciului Copernicus, implementat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).

De la temperaturi mult sub medie la cele mai puternice valuri de căldură

Europa a traversat în luna mai un contrast climatic spectaculos, trecând într-un interval scurt de la temperaturi mult sub media perioadei la unul dintre cele mai puternice valuri de căldură observate vreodată atât de devreme în sezon, în special în vestul continentului. Franța, Regatul Unit, Irlanda și Portugalia au înregistrat temperaturi record pentru luna mai, în contextul unui episod de caniculă excepțional, se spune în analiză.

Anomalia temperaturii medie zilnice in Europa intre 11 si 19 mai 2026 (sursa Copernicus)

În a doua jumătate a lunii, Europa Occidentală a fost afectată de un val de căldură neobișnuit de timpuriu și intens. Numeroase recorduri de temperatură pentru luna mai au fost depășite în Franța, Regatul Unit, Irlanda și Portugalia. Temperaturile resimțite de populație au ajuns frecvent între 35°C și 40°C, niveluri asociate cu stres termic puternic sau foarte puternic.

Specialiștii avertizează că această tranziție extrem de rapidă a amplificat impactul asupra populației, agriculturii și ecosistemelor. Schimbarea bruscă a condițiilor meteorologice a lăsat foarte puțin timp pentru adaptarea oamenilor, culturilor agricole și vegetației aflate în plin sezon de creștere la temperaturile mult mai ridicate.

Ploi în est, secetă în vest și centru

Luna mai a evidențiat și contraste puternice în regimul precipitațiilor. În timp ce mari zone din vestul, centrul și estul Europei, inclusiv Italia și Spania, s-au confruntat cu condiții mai secetoase decât în mod obișnuit, alte regiuni au fost afectate de precipitații abundente și inundații. Turcia, Bulgaria și Republica Moldova au raportat episoade semnificative de inundații, iar nord-vestul Europei continentale, Scandinavia de Nord, Finlanda, Turcia și regiunea Mării Negre au înregistrat cantități de precipitații peste media sezonieră.

Cele mai ridicate temperaturi din România în mai 2026

În România, începutul lunii mai a fost cel mai rece de când există date meteo, cu îngheț în toate regiunile țării și temperaturi care au scăzut până la -8 grade Celsius.

Jimbolia: +34,1 C

Calafat: +33,2 C

Săcuieni: +33 C

(Toate înregistrate pe data de 27 mai, sursă ANM)

Cele mai scăzute temperaturi din zonele locuite

Miercurea Ciuc: -8,1 C

Joseni: -6,5 C

Stâna de Valea: 6,1 C

Luna mai a avut în România o temperatură medie de 14,7 C la nivelul țării, arată datele ANM. Diferența față de media pe 30 de ani a fost de numai o zecime de grad.

Temperaturile minime pe 1 mai 2026 (sursa ANM)

Cel mai cald loc din țară în mai 2026 a fost orașul Calafat, cu o medie de +18,5 C.

Cea mai caldă lună mai din istorie a fost în 2003, cu o medie de 18 C

Cantitatea medie de precipitatii pentru luna mai, intervalul 1961-2024 (sursa ANM)

Per total, a plouat cu 14% mai puțin decât media lunii mai la nivelul întregii țări, iar cel mai mult a plouat la stația meteo montană Lăcăuți: 183 l/mp.

Oceanele rămân la temperaturi excepțional de ridicate

Analiza Infoclima.ro arată și că temperaturile la suprafața oceanelor au rămas la niveluri aproape record. Temperatura medie a suprafeței mării între latitudinile 60°S și 60°N a atins 20,90°C, reprezentând a doua cea mai ridicată valoare înregistrată pentru luna mai, foarte aproape de recordul de 20,93°C consemnat în 2024.

Experții observă că temperaturile apelor din Pacificul tropical se mențin excepțional de ridicate, pe măsură ce Oceanul Pacific ecuatorial continuă tranziția către fenomenul El Niño, așteptat să se dezvolte în lunile următoare. În mod tradițional, El Niño este asociat cu o creștere a temperaturilor globale și cu amplificarea fenomenelor meteorologice extreme în numeroase regiuni ale lumii.