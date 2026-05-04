Cel mai rece început de mai din istoria măsurătorilor meteo din România. Au fost doborâte și recorduri meteo vechi de 111 ani

Luna mai 2026 a început cu vreme extrem de rece, cu temperaturi care au coborât până la -13 grade Celsius la munte și cu îngheț în foarte multe zone. La 13 stații meteo au fost noi recorduri absolute de frig pentru luna a cincea, arată datele ANM trimise către HotNews.ro.

După valul neobișnuit de frig din luna aprilie, o masă de aer cald aduce la începutul lunii mai temperaturi de vară mult mai ridicate decât normalul perioadei, ce vor urca în unele zone chiar la 29-30 de grade, au anunțat luni meteorologii.

La Brașov, în 1 mai au fost -3,7 ºC, fiind depășit un record care data din luna mai 1915. Acum 111 ani au fost -3,3 ºC la stația meteo brașoveană. Foarte rece a fost și la Făgăraș (-3,6 ºC). Un nou record a fost stabilit și la Sinaia (cota 1500), -7 grade Celsius, tot pe 1 mai.

Temperaturile minime pe 1 mai 2026 (sursa ANM)

Cea mai scăzută temperatură (în afară de stațiile meteo montane) a fost -8,1 ºC la Miercurea Ciuc, pe 1 mai 2026, fiind depășit un record din mai 2007.

Recorduri absolute de frig au fost și în Crișana (Holod și Borod), în Banat (Jimbolia), dar mai ales în Transilvania (Făgăraș, Târgu Secuiesc, Fundata, Boița).

A fost cea mai rece zi de 1 mai, pentru că la 56 dintre cele 170 de stații meteo s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură pentru prima zi a lunii lui Florar.

Cea mai mică temperatură din aceste zile a fost la vârful Omu: -13,1 C, la trei grade Celsius de minima absolută înregistrată acolo în luna mai din 1940 (-16 grade Celsius). Au fost temperaturi extrem de mici în ultimele două zile și la câmpie: pe 3 mai 2026 a fost îngheț în sud, la Oltenița, iar pe 4 mai au fost sub 0 grade Celsius la Ploiești.

Luna mai nu a mai început cu așa zile reci din anul 2007 când au fost minime absolute la 37 de stații meteo în zilele de 2 și 3 mai.