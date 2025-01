Europa trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate, spune un ministru polonez

Este așteptată „o perioadă foarte dificilă” pentru Europa din cauza incertitudinilor geopolitice, chiar într-un moment în care Polonia a preluat președinția rotativă a Consiliului UE, a declarat ministrul polonez pentru afaceri europene, Adam Szłapka, într-un interviu pentru The Guardian.

Președinția poloneză se suprapune cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Republicanul a promis să pună capăt prin negociere războiului Rusiei din Ucraina și nu a exclus să preia Groenlanda prin forță militară.

„Țările europene sunt conștiente de faptul că următoarele luni vor fi foarte dificile. De aceea, credem că acest moment este cel potrivit pentru a spune cu voce tare că este timpul să ne asumăm responsabilitatea pentru viitorul și securitatea noastră”, a declarat Adam Szłapka.

„Securitatea este un domeniu la care trebuie să ne gândim zilnic”, a continuat ministrul polonez. „Nu este vorba doar despre întărirea capabilităților industriei de apărare, dar și despre securitate internă, energetică și economică”.

Experiența istorică a Poloniei cu Rusia a făcut-o să fie una din principalele voci din Uniunea Europeană care cere măsuri mai dure de contracarare a Moscovei. După numeroși ani în care solicitările dure ale Varșoviei s-au lovit de reticiența statelor vestice, Polonia se simte îndreptățită acum întrucât războiul declanșat de Moscova a determinat o regândire majoră a politicii față de Rusia în cea mai mare parte a continentului.

„Nu am fost niciodată naivi în ceea ce privește Rusia. Întotdeauna am încercat să ne convingem partenerii că Rusia reprezintă o amenințare reală la adresa stabilității, democrației, instituțiilor și securității Uniunii Europene. Am semnalat aceste lucruri timp de mulți ani și cred că abia acum a devenit ceva complet evident și pentru alte țări”, a declarat Szłapka.

Polonia a preluat președinția rotativă a UE de la Ungaria. Viktor Orban a intrat frecvent în conflict cu liderii UE și a avut o politică prietenoasă față de Rusia și Vladimir Putin. Premierul maghiar a început președinția rotativă ungară cu o vizită la Moscova – pe care a descris-o ca fiind o „misiune de pace” – care a înfuriat Kievul și capitalele europene.

„A încercat să poarte discuții în numele Uniunii Europene și să folosească președinția drept permisiune pentru a face acest lucru. Dar, de fapt, acest lucru nu a fost adevărat. El nu a discutat această vizită cu nimeni”, a declarat Szłapka, care a numit politica Ungariei privind Rusia drept „îngrijorătoare”.