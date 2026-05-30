Europa va primi noi vești proaste din partea SUA, inclusiv în privința „cavaleriei” NATO. „Veți afla în curând”, spune șeful Pentagonului

Ministrul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a criticat din nou sâmbătă pe aliații europeni ai Washingtonului, reproșându-le că au ignorat „prea mult timp” apelurile de a-și consolida apărarea și îndemnându-i să se abțină de la a „da lecții de morală”, relatează AFP.

Șeful Pentagonului a avertizat că vor urma „decizii importante” privind securitatea în Europa, într-un discurs ținut în cadrul unei mari conferințe de apărare la Singapore, Dialogul de la Shangri-La.

El a lăudat țările asiatice care, potrivit lui, „au înțeles de mult timp că fundamentul unui parteneriat durabil nu se bazează pe valori idealiste, ci pe o aliniere concretă a intereselor naționale”.

„Când interesele noastre converg, acționăm împreună cu determinare. Când interesele noastre diverg, ne adaptăm cu pragmatism, fără dramatisme și fără a ține predici. Cred că Europa de Vest ar putea învăța din asta”, a declarat el.

Preluând poziția foarte critică a administrației Trump față de europeni, Hegseth le-a reproșat acestora că au susținut mult timp „o retorică globalistă goală despre o ordine internațională bazată pe reguli, în timp ce capitalele europene își deschideau larg frontierele și își goleau armatele de substanță”.

Președintele SUA Donald Trump a cerut de mult timp ca europenii să-și asume mai mult responsabilitatea pentru propria lor securitate. El dorește să reducă prezența militară americană pe Bătrânul Continent, un subiect revenit în discuție în ultimele săptămâni, în contextul refuzului acestora de a-i susține războiul împotriva Iranului.

„Europa și NATO au de luat decizii importante și veți afla mai multe în curând”, a declarat sâmbătă Hegseth la Dialogul de la Shangri-La, conferința interguvernamentală privind securitatea organizată anual la Singapore.

„De prea mult timp, apelurile politicoase adresate aliaților noștri europeni de a cheltui mai mult pentru propria apărare au rămas fără ecou”, a subliniat el. „În sfârșit, ei încep să recupereze decalajul”.

Sub presiunea lui Donald Trump, NATO și-a stabilit anul trecut obiectivul de a investi colectiv 5% din PIB-ul membrilor săi în apărare, dar majoritatea țărilor vizate sunt încă foarte departe de acest obiectiv.

În cadrul unei recente reuniuni a Alianței Atlantice în Suedia, șeful diplomației americane, Marco Rubio, le-a confirmat europenilor că ar trebui să învețe să trăiască cu mai puțini soldați americani.

El a indicat că va fi anunțată în curând o ajustare privind ceea ce unii din cadrul NATO numesc „cavaleria”, rezervorul de forțe care pot fi mobilizate în 180 de zile în caz de necesitate.