Europa vrea să reintre în competiția spațială cu o nouă rachetă care să rivalizeze cu Space X. Schimbare de strategie a ESA

Agenţia Spaţială Europeană (ESA) vizează lansarea unor rachete reutilizabile după Ariane 6 pentru a recupera întârzierile acumulate în raport cu compania americană SpaceX, condusă de miliardarul Elon Musk, a declarat Josef Aschbacher, directorul ESA, într-un interviu acordat pentru AFP, preluată de Agerpres.

„Trebuie să recuperăm decalajul într-o situaţie în care vedem că există un actor dominant, SpaceX, şi să intrăm pe piaţă cu un lansator reutilizabil relativ rapid. Suntem pe drumul cel bun pentru a realiza acest lucru”, a subliniat el.

ESA a preselecţionat în această vară cinci companii: Isar Aerospace (Germania), Rocket Factory Augsburg (Germania), Maiaspace (Franţa), Orbital Express Launch (Regatul Unit) şi PLD Space (Spania) pentru proiectul său intitulat European Launcher Challenge.

Cei cinci candidaţi vor fi propuşi pentru finanţare la Consiliul ministerial al ESA, care va avea loc în noiembrie la Bremen, în Germania, o reuniune strategică, unde vor fi decise bugetele şi priorităţile industriei spaţiale europene pentru anii următori. „În cele din urmă, dintre cele cinci, vom reduce numărul la unul mai mic, poate două (…) sau chiar mai puţin”, a subliniat Josef Aschbacher.

Acest proiect are menirea de a deschide piaţa lansărilor instituţionale europene – până acum rezervată marilor programe precum Ariane şi Vega – în faţa unor noi actori privaţi, care dezvoltă mici lansatoare reutilizabile. „În acelaşi timp cu decizia noastră de a lansa Ariane 6 şi de a relansa Vega C, am decis, de asemenea, o schimbare de paradigmă. Următoarea generaţie de lansatoare va fi foarte diferită”, a declarat directorul ESA.

Ariane 6, o rachetă scumpă

Racheta Ariane 6, al cărei zbor inaugural a avut loc în iulie 2024 şi care a realizat până acum două lansări comerciale, a fost concepută ca o evoluţie a modelului Ariane 5, vizând înainte de orice altceva fiabilitatea misiunilor instituţionale şi comerciale.

„Ariane 6 este o rachetă excelentă. Ea este foarte precisă. Am efectuat trei lansări, alte două sunt prevăzute înainte de sfârşitul acestui an”, a reamintit directorul ESA.

Următoarea lansare a rachetei Ariane 6 este programată să aibă loc de la Centrul Spaţial Kourou din Guyana Franceză, pe 4 noiembrie, la ora 21:03 GMT: ea va trebui să plaseze pe orbită satelitul Sentinel-1D pentru programul european Copernicus de monitorizare a Terrei.

Ţinând cont de numărul de lansări prevăzute pentru Ariane 6, reutilizarea acestui lansator a fost considerată o opţiune nerentabilă pe termen scurt. Adăugarea caracterului reutilizabil ar fi întârziat şi mai mult intrarea în funcţiune a acestui lansator greu, un element-cheie al accesului suveran al Europei în spaţiu, de care continentul nostru a fost privat timp de un an.

Ariane 6 este însă criticată pentru costul său mare în raport cu concurenţii reutilizabili, precum racheta Falcon 9, dezvoltată de compania SpaceX.