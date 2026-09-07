Europarlamentar român, după alegerile din Saxonia-Anhalt: „Exact asta i se va întâmpla și PSD-ului”

Rezultatul alegerilor din landul german Saxonia-Anhalt, unde partidul de extremă dreaptă AfD a obținut o mare victorie este relevant și pentru noi, a spus europarlamentarul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PNL și al PPE.

„Așa vor arăta tot mai multe competiții electorale din Europa în anii următori, inclusiv în România: o confruntare între populiștii anti-europeni și forțele democratice, pro-europene, care oferă soluții responsabile de reformă și modernizare”, a scris Mureșan pe Facebook.

„Exact asta i se va întâmpla și PSD”

El spune că partidele care încearcă să-i imite pe extremiști nu vor câștiga: „Nu vor atrage alegătorii extremiștilor, ci doar îi vor legitima și își vor pierde propria credibilitate”.

„Exact asta i se va întâmpla și PSD-ului, care încearcă tot mai des să copieze discursul AUR, în loc să ofere soluții responsabile pentru România. PSD-ul va deveni un partid mic, o copie palidă a extremiștilor.”

Potrivit europarlamentarului, pentru a combate populismul, politicienii nu trebuie să-i copieze mesajele, ci să arate pericolul pe care îl reprezintă și să vină cu un proiect credibil, pro-european.

Mureșan afirmă că această abordare a funcționat în Republica Moldova: „Partidul Acțiune și Solidaritate a confruntat direct forțele extremiste și anti-europene și a câștigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, oferind o direcție clară: integrare europeană, reforme și modernizarea țării.Au apărat valorile europene, au descris pericolele, nu le-a fost teamă de confruntare”.

„Aceasta a fost confruntarea din Republica Moldova. Aceasta este confruntarea pe care o vedem astăzi în Germania. Și aceasta va fi confruntarea următorilor ani în România și în multe alte state ale Uniunii Europene”, a adăugat el.