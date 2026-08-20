Politiciana europeană care a avut „ghinionul” unei mușcături extrem de rare de viperă: „Nu mai văzuseră un astfel de caz de 10 ani”

Copreședinta grupului Stângii din Parlamentul European a fost internată în spital în timpul vacanței de vară, în urma unei întâlniri neașteptate cu un șarpe.

Manon Aubry și-a revenit joi, după ce a fost internată în spital în urma unei mușcături de șarpe, scrie Politico.

„Mă aflam în (regiunea franceză) Lot și pur și simplu am călcat pe o viperă”, le-a spus europarlamentara Manon Aubry reporterilor, în prima zi a unei conferințe organizate în sudul Franței de partidul său de extremă-stânga „Franța Nesupusă” (La France Insoumise).

Marți, Aubry a publicat o fotografie în care apărea pe un pat de spital după incident, atrăgând atenția mass-mediei din Franța.

„Am publicat acea postare pe Instagram tocmai pentru a evita întrebările… Nu mă așteptam la o știre de presă pe această temă”, a spus ea.

Aubry a declarat joi că a avut „ghinion”, întrucât în Franța se înregistrează, de obicei, doar aproximativ 150 de mușcături similare venite din partea unor șerpi veninoși și două cazuri grave pe an.

„La spitalul unde am fost tratată, mi-au spus că nu mai văzuseră un astfel de caz de 10 ani”, a spus europarlamentara.

Aubry, care are 36 de ani, a adoptat apoi un ton mai optimist, calificând conferința drept un moment important pentru liderul partidului său și candidat la președinția Franței, Jean-Luc Mélenchon, care a câștigat avânt de când și-a anunțat intrarea în cursa prezidențială în luna mai.

„Văd o mică oportunitate aici – vom câștiga în 2027”, a afirmat ea.