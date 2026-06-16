Europarlamentarii au aprobat acordul comercial UE-SUA pentru a evita un război comercial cu Trump. Există în continuare incertitudini

Conform acordului, UE elimină taxele de import pentru produsele industriale americane în schimbul aplicării de către SUA a unor taxe de 15% asupra majorității produselor din UE, scrie Reuters.

Parlamentul European a aprobat marți reducerea taxelor vamale pentru importul multor produse din SUA, pentru a îndeplini obligațiile Uniunii Europene prevăzute în acordul comercial încheiat anul trecut și pentru a preveni o nouă rundă de conflicte tarifare între cei mai mari parteneri comerciali ai lumii.

Acordul-cadru cu Uniunea Europeană a fost semnat anul trecut la terenul de golf al lui Donald Trump din Turnberry.

UE a acceptat să elimine taxele de import pentru produsele industriale americane în schimbul aplicării de către SUA a unor taxe de 15% asupra majorității produselor din UE.

La aproape 11 luni distanță, UE nu a pus încă în aplicare reducerile taxelor de import, ceea ce l-a determinat pe Trump să amenințe cu taxe „mult mai mari” dacă UE nu va lua măsuri până pe 4 iulie.

UE ar trebui să respecte acest termen, după ce Parlamentul European a eliminat ultimul obstacol legislativ semnificativ. De asemenea, a prelungit importurile fără taxe vamale de homari din SUA, un mini-acord încheiat cu Trump în primul său mandat de președinte.

„Un acord este un acord- iar UE își respectă partea”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe rețelele sociale.

Erik Severinson, director comercial al Volvo Cars, care deține fabrici de automobile în Europa și Statele Unite, a afirmat că o mai mare predictibilitate ar contribui la planificarea producției, gestionarea lanțului de aprovizionare și investiții mai eficiente.

Grupurile industriale din Germania, cel mai mare exportator al UE către Statele Unite, au salutat în general votul, chiar dacă taxele americane reprezintă o provocare semnificativă.

Acestea au adăugat că responsabilitatea de a pune în aplicare integral acordul de la Turnberry revine Statelor Unite.

Deși votul de marți ar trebui să prevină aplicarea taxelor suplimentare anunțate de Trump pentru 4 iulie, există în continuare incertitudini.

Chiar luni, Trump a declarat că va impune taxe vamale de 100% importurilor de vin din Franța, dacă Parisul nu elimină taxa pe servicii digitale.

Între timp, Statele Unite trebuie să reinstituie taxe vamale generale de 15% asupra mărfurilor din UE, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat taxele globale anterioare. Administrația Trump intenționează să reproducă taxele din acordul de la Turnberry până pe 24 iulie.

Legislația UE adoptată de Parlamentul European expiră la sfârșitul anului 2029 și include multiple clauze de salvgardare care ar permite UE să suspende concesiile în cazul în care Statele Unite ar încălca termenii acordului de la Turnberry.

„Aceasta nu va fi ultima dezbatere privind comerțul transatlantic, dar am pus bazele stabilității în timp ce Trump continuă să creeze haos”, a declarat europarlamentara Karin Karlsbro, o liberală suedeză care a urmărit îndeaproape acest dosar.