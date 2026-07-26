Europarlamentarii PNL cer intervenția Ursulei von der Leyen după incidentele cu drone: Ce măsuri suplimentare solicită

„România este frontiera estică a Uniunii Europene şi a NATO”, scriu europarlamentarii liberali în scrisoarea trimisă președintei Comisiei Europene, după ce trei drone au fost neutralizate pe teritoriul țării noastre în trei zile consecutive.

În scrisoarea publicată de europarlamentarul Daniel Buda pe pagina sa de Facebook, membrii Delegației PNL din Parlamentul European cer o reacție fermă din partea executivului european în urma incidentelor repetate cu drone produse pe teritoriul României. Buda spune că acestea se adaugă altor incidente grave produse în ultimii ani la granița cu Ucraina.

„România este frontiera estică a Uniunii Europene şi a NATO. Securitatea cetăţenilor români este, în egală măsură, securitatea cetăţenilor europeni. De aceea, am solicităm Comisiei Europene să prezinte măsurile pe care le are în vedere pentru consolidarea protecţiei frontierelor externe şi pentru sprijinirea României”, scrie europarlamentarul liberal.

Buda anunță că delegația liberală va solicita Parlamentului European adoptarea unei rezoluții ferme de condamnare a acțiunilor Rusiei și de sprijin pentru consolidarea securității frontierei estice a Uniunii Europene.

Ce conține scrisoarea

În documentul adresat președintele CE, europarlamentarii liberali adresează următoarele întrebări:

Ce măsuri suplimentare intenţionează Comisia Europeană să propună pentru consolidarea securităţii frontierelor externe ale Uniunii Europene, în special în statele membre aflate în prima linie a conflictului? Ce instrumente financiare, operaţionale şi de coordonare are în vedere Comisia Europeană pentru a sprijini România azi în consolidarea capacităţilor de supraveghere, detectare şi răspuns la ameninţările aeriene, în vederea protejării frontierei estice a Uniunii Europene şi a siguranţei cetăţenilor europeni?

„Considerăm că actualul context impune o reacţie europeană pe măsura gravităţii situaţiei. Solidaritatea europeană trebuie să se manifeste prin măsuri concrete şi rapide în sprijinul statelor membre care se află în prima linie a apărării Uniunii Europene”, mai precizează semnatarii scrisorii.