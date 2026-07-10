Europarlamentarul USR Dan Barna, audiat la DNA în dosarul achiziţiei vaccinurilor COVID

Dan Barna a fost chemat la audieri la DNA pentru că în perioada pandemiei, când a fost făcută achiziția de vaccinuri anti-COVID, era vicepremier în Guvernul Cîţu. „Este ca şi cum, în situaţii de război, cumperi 100 de tancuri şi apoi vine pacea şi îi acuzi pe cei care au cumpărat că de ce le-au cumpărat”, a comentat el.

Europarlamentarul USR a declarat, la ieşirea de la DNA, că până acum nu a mai fost audiat în acest dosar, scrie News.ro.

Barna: „Subiectul în sine este mi se pare cel puţin bizar”

Întrebat dacă România putea refuza achiziţia acestor vaccinuri, Dan Barna a spus că „România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, în care nu se ştia cum va evolua pandemia”.

„Achiziţia s-a făcut în cadrul acelui contract cadru din care şi România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opţiunile respective şi lucrul acesta le-am şi detaliat în declaraţia pe care am făcut-o (…) Ulterior, să vii după nişte ani de zile să spui că se putea face altfel, întotdeauna se putea face altfel, şi nu asta e discuţia, din punctul meu de vedere”, a afirmat Barna, citat de News.ro.

El a spus că, din punctul său de vedere, ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat, vorbind strict de procesul cu Pfizer:

„La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state şi am făcut ceea ce trebuia să facem. Toate guvernele cumpărau vaccinuri, pentru că nu se ştia cum va evolua pandemia. Subiectul în sine este unul care mi se pare cel puţin bizar, este ca şi cum, în situaţii de război, cumperi 100 de tancuri şi după aia vine pacea şi îi acuzi pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact acelaşi lucru. În rest, elementele de context, probabil o să fie clarificate”.

Fostul ministru al Sănătăţii din perioada pandemiei Alexandru Rafila afirma că ”decizia de a nu mai cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin COVID-19, pe care România nu le putea utiliza, a fost una corectă”, întrucât deja România avea prea multe vaccinuri. În plus, ţara nu are capacitate de stocare, vaccinurile urmau să expire şi ar fi generat costuri pentru reducere.

O instanţă belgiană a obligat Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer.

Potrivit instanţei, România are de plătit 600 de milioane de euro.