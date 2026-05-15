Eurovision 2026. Momentul în care Alexandra Căpitănescu află că este în finală. Prezentatoarea TVR nu s-a putut stăpâni

Alexandra Capitănescu interpretează piesa „Choke Me” în a doua semifinală la Eurovision 2026, la Viena,14 mai 2026. FOTO: Martin Meissner / AP / Profimedia

Membrii întregii delegații a României la Viena, inclusiv Alexandra Căpitănescu, au izbucnit de bucurie în momentul în care au aflat că țara noastră s-a calificat în marea finală a concursului muzical Eurovision 2026.

Momentul a fost unul de intensitate, căci mai erau doar câteva locuri disponibile pentru finala de sâmbătă, după ce, după miezul nopții de joi, au început să fie anunțați primii participanți, din numărul maxim de 10, care obținuseră deja biletul pentru ultimul act al competiției.

Alexandra Căpitănescu și colegii ei de trupă așteptau vestea cu sufletul la gură, iar apoi, la momentul anunțului, au sărit de bucurie, au fluturat steaguri ale României și s-au îmbrățișat.

Imediat după, prezentatoarea TVR a avut propriul ei moment de bucurie: a țipat foarte tare, timp de câteva secunde, acoperind întregul fundal sonor al transmisiunii postului public de televiziune.

„Sper că nu v-am spart difuzoarele televizoarelor”, a glumit apoi colegul prezentatoarei.

Alături de Alexandra Căpitănescu au evoluat, la Viena, și colegii ei de trupă: Bogdan Stoican, Luca Şofron, Matei Cohal şi Thomas Cîrcotă.

România s-a calificat în cursul nopții de joi spre vineri în finala concursului Eurovision 2026, care se va desfășura pe 16 mai.

Reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, a urcat pe scena din Viena în cea de-a doua semifinală a competiției muzicale, în urma căreia s-au calificat în marea finală alte 10 țări, din 15 concurente.

Interpretând piesa „Choke Me”, Alexandra Căpitănescu a avut o apariție electrizantă, în uralele publicului.

De altfel, și contul de Facebook al Eurovision a scris, alături de videoul cu interpretarea româncei: „O prestație electrizantă a Alexandrei Căpitănescu a lovit scena Eurovision”.

Semifinala a doua a Eurovision 2026 a fost difuzată în direct de TVR, la fel ca și prima, cea de marți.

Finala competiției va fi transmisă și pe YouTube-ul oficial Eurovision.

Țările calificate din a doua semifinală au fost:

Bulgaria: Dara – „Bangaranga”

Ucraina: Leléka – „Ridnym”

Norvegia: Jonas Lovv – „Ya Ya Ya”

Australia: Delta Goodrem – „Eclipse”

România: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Malta: Aidan – „Bella”

Cipru: Antigoni – „Jalla”

Albania: Alis – „Nân”

Danemarca: Søren Torpegaard Lund – „Før Vi Går Hjem”

Cehia: Daniel Zizka – „Crossroads”

Cei 10 concurenți din prima semifinală care s-au calificat în finală: