Începe Eurovision 2026. Când intră în concurs Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Alexandra Căpitănescu și colegii săi de trupă au participat duminică seară la ceremonia de deschidere a concursului Eurovision, care a avut loc la Viena, potrivit TVR.

Toate cele 35 de țări participante au defilat pe covorul turcoaz, culoarea principalului partener al competiției, o companie de produse cosmetice.

„Vrem să ne bucurăm de această experienţă. Mulţumesc foarte mult că ne susţineţi, sper că vă plac costumele noastre şi, desigur, ne vedem în a doua semifinală. Nu uitaţi, fiţi originali, vă iubesc atât de mult!”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

Eurovision 2026. Când intră România în concurs

Ediția din 2026 a Eurovision Song Contest se desfășoară anul acesta la Viena, pe 12 și 14 mai, semifinalele, iar marea finală pe 16 mai.

Reprezentanta țării noastre va urca pe scena Wiener Stadthalle în prima parte a celei de-a doua semifinale, în 14 mai.

Alături de Alexandra Căpitănescu vor evolua și colegii ei de trupă, Bogdan Stoican, Luca Şofron, Matei Cohal şi Thomas Cîrcotă.

Alexandra Căpitănescu a spus despre piesa sa, „Choke Me”, care a stârnit controverse, că este „un manifest personal”. „Este o poveste foarte sinceră, despre echilibrul fragil dintre cădere și revenire”, a declarat pentru HotNews reprezentanta României la Eurovision 2026.

Șefa delegației pentru Eurovision Song Contest 2026 este Smaranda Vornicu. Din delegația care a plecat duminică la Viena mai fac parte Iuliana Marciuc, responsabil de proiect, și echipa artistică, tehnică, de producţie şi de promovare a participării României la competiţie.

Eurovision 2026. Cine transmite concursul

Alături de România, în a doua semifinală vor mai concura Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia şi Letonia.

Cele mai bune clasări ale României au fost locul 2, ocupat în două rânduri (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010), respectiv poziția a 4-a (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Semifinalele şi finala Eurovision 2026 vor fi transmise în direct pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai, de la ora 22.00.

Finala Eurovision 2026 va fi transmisă și pe YouTube-ul oficial Eurovision.

Eurovision 2026. Finlanda, principala favorită

Principalii favoriți ai concursului Eurovision 2026 sunt reprezentanții Finlandei, Linda Lampenius și Peter Parkkonen, cu piesa „Liekinheitin”.

După mai mulți ani de absență, România este creditată cu un loc în finală. În sondajele fanilor Eurovision, piesa Alexandrei Căpitănescu se numără printre favoritele publicului.

Ea a făcut deja prima repetiție pe scena din Viena.

La casele de pariuri este cotată ca fiind a opta favorită la câștigarea trofeului.