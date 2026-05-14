Eurovision 2026. România intră astăzi în cea de-a două semifinală a concursului

România urcă pe scena de la Viena joi, 14 mai, în cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision Song Contest 2026. Țara noastră este pe poziția 3, în ordinea intrării în concurs. Semifinala este transmisă în direct de TVR.

Prima semifinală a Eurovision 2026 a avut loc marți, iar zece țări s-au calificat pentru finala concursului muzical. Marea finală are loc sâmbătă, 16 mai.

România va intra în concurs diseară, 14 mai, în cea de-a doua semifinală Eurovision 2026, cu numărul de concurs 03. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scena Wiener Stadthalle din Viena alături de trupa sa și va interpreta piesa „Choke Me”.

În cea de-a doua semifinală participă, în ordinea intrării pe scenă, Bulgaria, Azerbaijan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. Dintre cele 15 țări, doar 10 se vor califica în Marea Finală din 16 mai.

În cadrul semifinalei a doua vor urca pe scenă și reprezentanții Franței, Marii Britanii și Austriei. Cele trei țări sunt calificate direct în Marea Finală, însă publicul din aceste țări poate vota în semifinala de joi, inclusiv pentru România.

Semifinala II și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 14 şi 16 mai 2026, ora 22.00.

Cum poate vota publicul din România

Pentru a ajunge în marea finală din 16 mai, Alexandra Căpitănescu are nevoie de voturile românilor din străinătate.

Publicul din România își poate susține favoriții prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări.

Pentru a vota, telespectatorii români trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În semifinala II, publicul din România poate vota toate piesele cu numerele 01–15, cu excepția numărului 03, care aparține reprezentantei țării noastre. Costul unui vot este de 5,10 RON + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision:

ESC Vote.

Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți.

Țările calificate după prima semifinală Eurovision 2026



10 țări s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de marți, alte cinci fiind eliminate după voturile publicului și juriilor naționale.

Cei 10 candidați care s-au calificat în prima semifinală de marți:

Grecia: Akylas, „Ferto”

Finlanda: Linda Lampenius și Pete Parkkonen, „Liekinheitin”

Belgia: Essyla, „Dancing on the Ice”

Suedia: Felicia, „My System”

Republica Moldova: Satoshi, „Viva, Moldova!”

Israel: Noam Bettan, „Michelle”

Serbia: Lavina, „Kraj mene”

Croația: Lelek, „Andromeda”

Lituania: Lion Ceccah, „Solo quiero mas”

Polonia: Alicja, „Pray”.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

„Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică”, potrivit unui comunicat al TVR.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior.

„Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe”, a menționat TVR.