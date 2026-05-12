LIVE Start Eurovision 2026, semifinala 1. Satoshi din Republica Moldova a electrizat publicul / Cine sunt favoriții serii

A început Eurovision Song Contest 2026, odată cu prima semifinală a ediției aniversare care marchează 70 de ani de la lansarea celui mai mare concurs muzical european. Primul care a urcat pe scenă a fost Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, cu piesa „Viva, Moldova!”.

În total, 15 țări intră în concurs pentru unul dintre cele 10 locuri disponibile în finala programată pe 16 mai.

22:12

Reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, a deschis prima semifinală Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, pe scena de la Viena.

22:00

Prima semifinală Eurovision 2026 a început la Viena, competiția fiind prezentată de Victoria Swarovski și actorul Michael Ostrowski. Pe scena concursului vor urca, în această ordine, reprezentanții:

Republicii Moldova

Suediei

Croației

Greciei

Portugaliei

Georgiei

Finlandei

Muntenegrului

Estoniei

Israelului

Belgiei

Lituaniei

San Marino

Poloniei

Serbiei

Show-ul va fi deschis de reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, cu piesa „Viva, Moldova!”, o melodie care combină influențe moderne cu elemente din folclorul moldovenesc, potrivit Moldova1. Artistul originar din Cahul este cotat cu șanse de calificare în marea finală.

Premierul moldovean Alexandru Munteanu i-a transmis un mesaj de susținere înainte de a urca pe scena de la Viena. „Îți ținem pumnii, Vlad! Iar tuturor moldovenilor de acasă și din diasporă – hai să fim uniți și să susținem Republica Moldova în această seară”, a îndemnat liderul de la Chișinău.

Alți 15 concurenți, inclusiv Alexandra Căpitănescu, reprezenta României, vor evolua în a doua semifinală, programată joi, 14 mai, moment în care vor fi desemnați încă zece finaliști.

Eurovision 2026. Care sunt favoritele ediției

După Satoshi vor evolua și două dintre favoritele ediției, Finlanda și Grecia.

Potrivit caselor de pariuri, balada finlandeză „Liekinheitin”, interpretată de Linda Lampenius și Pete Parkkonen, este considerată principala favorită la câștigarea trofeului Eurovision 2026.

Deși sunt calificați automat în finală, fiind contributori la organizarea concursului, reprezentanții Germaniei, Sarah Engles cu piesa „Fire”, și Italiei, Sal Da Vinci, câștigătorul de la San Remo, cu piesa „Per Sempre Si”, vor evalua și marți seară.

Celor 20 de țări care se vor califica în finala Eurovision 2026 li se vor alătura pe lângă reprezentanții Germaniei și Italiei și Franța, Marea Britanie și Austria, câștigătoarea trofeului de anul trecut.

Pe lista scurtă a posibilului câștigător se numără și melodia rapperului grec Akylas, „Ferto”.

Eurovision 2026. Israelul intră în semifinala de azi

Tot marți seara, Israelul participă la prima semifinală a concursului Eurovision 2026, care este zguduit în acest an de cel mai important boicot din cei 70 de ani de istorie ai săi, din cauza prezenței acestei țări, notează și AFP.

Printre favoriții concursului, se numără și piesa „Michelle” cântată de reprezentantul israelian Noam Bettan, cu versuri în ebraică, franceză și engleză, conform France Presse. Casele de pariuri plasează piesa Israelului pe locul al cincilea în topul favoritelor.

Pe lângă cele două semifinale ale concursului de marți și joi, capitala Austriei va fi martoră și la mitinguri atât în sprijinul, cât și în semn de protest față de participarea Israelului.

Aproximativ 3.000 de persoane sunt așteptate vineri la o manifestație în Resselpark pentru a marca Ziua Nakba palestiniană, în memoria celor peste 700.000 de palestinieni care au fugit sau au fost expulzați din casele lor în timpul războiului din 1948 care a precedat crearea statului Israel.

În ziua marii finale, poliția din Viena a declarat că se așteaptă ca aproximativ 3.000 de persoane să participe la un marș de protest sub motto-ul „Solidaritate cu Palestina”.

De asemenea, a fost anunțată o contra-manifestație intitulată „12 puncte împotriva antisionismului – pentru participarea Israelului la Eurovision”, la care sunt așteptați între 50 și 100 de participanți.

Eurovision 2026. Modalitatea de vot, schimbată

Conform unui sondaj recent realizat pentru ziarul austriac Der Standard, doar 26% dintre cei chestionați au fost de acord cu afirmația că Eurovision „a apropiat mai mult Europa”, în timp ce 52% au spus că găzduirea evenimentului a fost prea costisitoare pentru Austria.

În ultimele două ediții ale concursului, Israelul a obținut rezultate foarte bune la votul publicului, dar promovarea intensă a artiștilor de către guvernul israelian prin canalele de social media a stârnit critici.

Astfel, organizatorii au decis să schimbe regulile pentru ediția din 2026. Numărul maxim de voturi a fost redus de la 20 la 10 per fiecare variantă cu plată, cum ar fi online, SMS sau apel telefonic.