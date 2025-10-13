Eurovision amână votul asupra participării Israelului, în urma evoluțiilor din Orientul Mijlociu

Organizatorii Eurovision nu se vor mai întâlni online în noiembrie pentru a vota participarea Israelului la concurs, în urma „evoluțiilor” din Orientul Mijlociu, a anunțat luni Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), făcând aparent referire la încetarea focului din Gaza, potrivit Reuters.

Austria a făcut apel la țările participante să nu boicoteze concursul de anul viitor – care urmează să aibă loc la Viena – din cauza participării Israelului și a îngrijorărilor legate de conflictul din Gaza.

Eurovision, care insistă asupra neutralității sale politice, s-a confruntat anul acesta cu controverse legate de război, iar mai multe țări au promis că se vor retrage din competiție dacă Israelul va participa.

Televiziunea publică austriacă ORF, care va găzdui concursul din 2026, a declarat pentru Reuters că salută decizia EBU.

Luni, gruparea militantă palestiniană Hamas a eliberat ultimii ostatici israelieni încă în viață din Gaza, iar Israelul a trimis acasă zeci de deținuți palestinieni, în cadrul unui acord de încetare a focului menit să pună capăt războiului care durează de doi ani.

„Consiliul a fost de acord să includă subiectul pe ordinea de zi a Adunării Generale ordinare de iarnă, care va avea loc în decembrie”, în locul reuniunii extraordinare programate inițial să se desfășoare online în noiembrie, a precizat EBU într-un comunicat.

EBU a precizat că, în urma „evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu”, Consiliul Executiv a convenit luni că este nevoie de o discuție față în față între membri „pe tema participării la Eurovision 2026”.

Întrebată de Reuters, EBU nu a clarificat dacă votul privind participarea postului israelian KAN va mai avea loc și a spus că mai multe detalii despre sesiune vor fi comunicate membrilor EBU în următoarele săptămâni.

KAN nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

În septembrie, într-o scrisoare a președintei EBU se arăta că boardul executiv a recunoscut că nu poate ajunge la o poziție consensuală privind participarea KAN la concurs.

„Având în vedere că Uniunea nu s-a mai confruntat niciodată cu o situație atât de divizantă, Consiliul a considerat că această chestiune merită o bază democratică mai largă pentru luarea unei decizii”, a scris Delphine Ernotte Cunci în scrisoare.