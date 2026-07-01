Concursul Eurovision va avea de anul viitor un nou participant: o țară aflată la mii de km de Europa

Canada va participa la următoarea ediție a Concursului Eurovision, într-un moment în care guvernul prim-ministrului Mark Carney aprofundează legăturile politice și economice cu Europa, scriu Reuters și Deutsche Welle.

Următoarea ediția a concursului Eurovision, care va avea loc în Bulgaria în 2027, va avea la start Canada, au confirmat miercuri Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) și CBC/Radio-Canada, citate de Reuters.

Anunțul, făcut cu ocazia Zilei Canadei, vine la o săptămână după ce CBC/Radio-Canada a devenit cel mai nou membru al EBU, ceea ce îi conferă dreptul de a participa la acest popular eveniment muzical.

„Cu ocazia Zilei Canadei, în timp ce sărbătorim alături de canadieni din toată țara și din întreaga lume bogăția și diversitatea culturii canadiene, suntem foarte încântați să confirmăm că le vom oferi canadienilor cel mai mare eveniment muzical live din lume”, a declarat Marie-Philippe Bouchard, președintă și directoare generală a CBC/Radio-Canada, într-un comunicat de presă.

Exemplul Australiei și al Israelului

Canada urmează să devină primul nou participant non-european la Eurovision de la Australia în 2015, scrie Deutsche Welle.

Israelul a participat, de asemenea, în mod regulat de la debutul său din 1973, iar Marocul a participat o singură dată, în 1980.

Însă popularitatea Eurovisionului s-a extins de mult dincolo de granițele Europei, iar Canada s-a clasat printre primele trei țări în votul categoriei „Restul lumii” la ultima ediție a concursului, din luna mai.

Canadienii s-au numărat printre cei mai mari cumpărători de bilete din afara Europei, mulți dintre ei făcând deplasarea la Viena, în Austria, pentru a asista la semifinale și la finală.

„Una dintre cele mai renumite scene muzicale din lume”

„Participarea noastră la Concursul Muzical Eurovision, care va începe anul viitor în Bulgaria, va permite talentelor canadiene să se afirme pe una dintre cele mai renumite scene muzicale din lume”, a declarat Bouchard.

„De asemenea, aceasta le va permite fanilor din Canada să continue să urmărească și să voteze la Concursul de Cântece, așa cum o fac de ani de zile – cu emoția suplimentară de a-și vedea propria țară reprezentată pe scena Eurovision”, a adăugat

Detaliile privind modul în care va fi selectat reprezentantul Canadei vor fi făcute publice mai târziu în acest an, dar, indiferent cine va câștiga, aceștia nu vor fi, din punct de vedere tehnic, primii canadieni care vor apărea la Eurovision.

Vedeta mondială Celine Dion, o canadiancă din provincia Quebec, a reprezentat Elveția în 1988 și a câștigat cu piesa „Ne partez pas sans moi”, marcând începutul unei cariere de succes.

Printre alți canadieni care au participat la Eurovision se numără Natasha St-Pier și La Zarra, care au reprezentat Franța în 2001, respectiv în 2023.

Legături tot mai puternice Europa-Canada

Planurile privind implicarea Canadei în Eurovision datează din 2022, când EBU a anunțat planuri pentru un eveniment derivat intitulat „Eurovision Canada”, care a fost în cele din urmă abandonat.

Însă prim-ministrul Mark Carney, care s-a arătat dornic să aprofundeze legăturile politice și economice cu Europa încă de la preluarea mandatului anul trecut, a readus în discuție ideea aderării Canadei la concursul muzical în bugetul său din noiembrie 2025.

Ministrul canadian al finanțelor, François-Philippe Champagne, a declarat la acea vreme că Eurovisionul ar fi „o platformă prin care Canada să strălucească” într-o perioadă marcată de tensiuni diplomatice accentuate cu Statele Unite.

„Este vorba și despre protejarea identității noastre”, a declarat el pentru postul de televiziune Global News.

„Da, vrem să ne protejăm suveranitatea, dar vrem, de asemenea, să ajutăm oamenii din sectorul artistic. Avem multe de oferit în calitate de canadieni”, a spus el.