Eurovision: După controversa privind participarea Israelului în concurs, televiziunea italiană cere prezenţa unui artist palestinian

Continuă să escaladeze tensiunile provocate de participarea Israelului la concursul Eurovision 2026, iar în urma apelurilor sindicatelor italiene de a boicota evenimentul, televiziunea publică italiană RAI a cerut oficial ca la ediția din acest an de la Viena să fie prezent pe scenă şi un artist palestinian.

Conform unei scrisori publicate de Corriere della Sera, trei membri ai consiliului de administrație al postului de radioteleviziune italian RAI au scris Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) și postului public austriac de radiodifuziune ORF, solicitând prezenţa „hors concours” (în afara concursului) pe scena Eurovision a un artist palestinian, relatează Euronews și Rador Radio România.

Solicitarea formulată de cei trei a fost descrisă drept o modalitate de a echilibra discursul public privind controversa din jurul participării Israelului la concursul european de muzică.

„Dacă nu vrem să subminăm valorile de incluziune și fraternitate pe care muzica le întruchipează, Palestina trebuie să fie binevenită pe scena Eurovision”, se arată în scrisoarea directorilor RAI.

Scrisoarea nu cere descalificarea Israelului și subliniază că propunerea este o inițiativă culturală și un semn de responsabilitate civică și dialog, nu o declarație politică.

„Posibilitatea de a găzdui un artist palestinian în afara competiției a fost ridicată de RAI”, a declarat directorul general, Giampaolo Rossi, care rămâne „absolut în favoarea participării Israelului”, la fel ca și Italia, care își confirmă pe deplin participarea.

EBU și ORF nu au răspuns încă solicitării directorilor, care a fost aprobată de RAI.