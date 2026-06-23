Evaluare Națională 2026. Cum se corectează o greșeală la Matematică, în timpul examenului / Reguli pentru elevii de clasa a VIII-a

Elevii de clasa a VIII-a care susțin proba de Matematică la Evaluarea Națională 2026, programată miercuri, 24 iunie, trebuie să respecte anumite reguli dacă vor să corecteze un răspuns greșit. Ministerul Educației a explicat, în procedura oficială a examenului, cum pot fi făcute corecturile pe lucrare astfel încât răspunsurile să fie luate în considerare la evaluare.

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a început luni, 22 iunie, cu proba la Limba și literatura română. Proba la Matematică este programată miercuri, 24 iunie. Elevii au acces în sălile de examen până la ora 8:30, iar timpul efectiv de lucru este de două ore. Potrivit procedurii, elevii primesc subiectele sub forma unei broșuri.

Cum se corectează un răspuns la Matematică la Evaluarea Națională 2026

Ministerul Educației precizează că, la proba de Matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi modificat dacă elevul constată că a ales varianta greșită. Regula este următoarea:

răspunsul inițial se taie cu o singură linie;

se încercuiește varianta considerată corectă.

Dacă elevul își schimbă răspunsul după ce a încercuit o variantă, trebuie să scrie varianta pe care o consideră corectă în căsuța aflată lângă cele patru răspunsuri.

Exemplu de corectură Captură foto Procedură instruire comisii Ministerul Educației

Ce este permis la proba de Matematică la Evaluarea Națională 2026

Conform procedurii oficiale, elevii pot:

să facă marcaje pe figurile geometrice;

să completeze figurile cu creion sau cu stilou/pix de culoare albastră;

să deseneze figuri geometrice în spațiul destinat rezolvării problemelor;

să utilizeze paginile suplimentare din broșură sau foi suplimentare, dacă spațiul nu este suficient.

Pentru redactarea lucrării, elevii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă albastră. Creionul poate fi utilizat doar pentru scheme, desene și figuri geometrice.

Cum se corectează alte greșeli pe lucrare

Dacă un elev greșește într-un exercițiu care necesită redactare, acesta trebuie să taie cu o linie orizontală textul greșit și să scrie alături varianta pe care o consideră corectă.

Ce nu au voie să facă elevii la examen

La proba de Matematică sunt interzise:

telefoanele mobile;

ceasurile inteligente și dispozitivele electronice;

calculatoarele și alte mijloace de calcul;

manualele, culegerile, notițele sau alte materiale ajutătoare.

Introducerea unor astfel de obiecte în sala de examen duce la eliminarea din examen, chiar dacă acestea nu sunt folosite.

Calendar Evaluare Națională 2026

Potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației, următoarele etape ale Evaluării Naționale sunt: