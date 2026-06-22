Subiectele la Română Evaluare Națională 2026. Ce au avut de rezolvat elevii. Cerința pentru compunerea de la subiectul II

Elevii care au terminat clasa a VIII-a susțin luni, 22 iunie, proba la Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2026. Examenul a început la ora 9:00 și durează două ore.

Subiectele și baremele oficiale vor fi publicate de Ministerul Educației după încheierea probei, pe platforma subiecte.edu.ro.

Următoarea probă, cea la Matematică, este programată miercuri, 24 iunie.

10:30

Subiecte la Română la Evaluarea Națională 2026

Elevii au avut două texte suport:

Veronica D. Niculescu – Mesteceni de hârtie

Carmen Strungaru – Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee

În baza acestor texte, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe.

La subiectul al II-lea, candidații au avut de scris, în 100-150 de cuvinte, rezumatul primului text, scrie Edupedu.ro.

Subiectele de la Română Evaluarea Națională 2026 clasa a VIII-a pot fi descărcate de mai jos:

Subiectele la Română la Evaluare Națională 2026 au circulat, cu o oră de la începerea examenului, pe grupurile de părinți, mai scrie Edupedu. Documentele circulă fără watermark și par a proveni direct din comisiile de examen, ceea ce ridică semne de întrebare.

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Proba scrisă la Limba și literatura română a început la ora 9:00, când elevii au primit broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne. Dacă au nevoie, elevii pot cere pagini suplimentare.

După distribuirea subiectelor, candidații au la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea cerințelor. Timpul de lucru se calculează din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Subiectele la Română la Evaluare Națională, structurate în două părți

Examenul de Evaluare Națională la Română este alcătuit din două subiecte, care valorează 90 de puncte. 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Subiectele au ca scop verificarea competențelor de înțelegere a unui text, precum și capacitatea de redactare a elevilor.

Candidații primesc texte la prima vedere și au de rezolvat cerințe de vocabular, gramatică și interpretare. La ultimul subiect ei au de redactat o compunerepe baza unor indicații precise.

Reguli pentru elevi la Evaluarea Națională 2026

Candidații nu au avut voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile, căști, smartwatch-uri, manuale, notițe sau alte materiale ajutătoare. Comunicarea între elevi și tentativa de fraudă atrag eliminarea din examen, potrivit regulamentului Ministerului Educației.

Lucrările sunt scanate și corectate digital, iar rezultatele sunt afișate anonimizat. Elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor înainte de depunerea unei eventuale contestații.

Ce este permis la proba de Limba română de la Evaluare Națională

La proba de limba şi literatura română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.

În cazul itemilor care vizează sintaxa frazei este permisă delimitarea propozițiilor în frază, fără a se considera semn particular.

Cum se pot corecta greșelile la Limba română la Evaluarea Națională 2026

Dacă elevii doresc să corecteze o greşeală, trebuie să taie cu o linie orizontală fiecare rând din pasajul greşit şi completează, alături, răspunsul considerat corect;

La proba de limba şi literatura română şi/sau maternă, un răspuns completat poate fi corectat prin tăierea cu o linie şi încercuirea altui răspuns considerat corect.

În situația în care elevul revine asupra răspunsului selectat/încercuit inițial şi consideră ca fiind corectă o altă variantă, aceasta va fi scrisă în chenarul aferent itemului.

De asemenea, un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie a marcajului X şi marcarea cu X a răspunsului considerat corect.

Calendar Evaluare Națională 2026

Potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației, următoarele etape ale Evaluării Naționale sunt: