Evaluarea Națională 2026: Azi are loc prima probă la Limba Română

Evaluarea Națională 2026 pentru absolvenții clasei a VIII-a începe pe 22 iunie, cu proba scrisă la limba și literatura română. Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a încep astăzi examenul de Evaluare Națională 2026. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie.

Evaluarea Națională 2026 se desfășoară în perioada 22-26 iunie și este susținută de elevii care termină clasa a VIII-a.

Prima probă este cea la limba și literatura română, programată pe 22 iunie, urmată marți 24 iunie de proba la matematica.

Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține pe 26 iunie și proba la limba maternă.

Ce fel de subiecte se dau la Limba Română

Subiectul de la Limba și literatura română verifică atât competențele de înțelegere a textului, cât și capacitatea de redactare a elevilor.

Candidații primesc texte la prima vedere și au de rezolvat cerințe de vocabular, gramatică și interpretare, precum și o compunere redactată pe baza unor indicații precise.

Modelul publicat de Ministerul Educației arată că proba este alcătuită din două subiecte și valorează 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de două ore.

În pregătirea examenului, elevii au la dispoziție modelul oficial de subiecte publicat de Ministerul Educației, care arată structura probei și tipurile de cerințe care pot apărea la examen.

La ce oră începe examenul la Evaluarea Națională 2026

Elevii trebuie să fie prezenți în sălile de examen până la ora 8:30.

Accesul în săli este permis, de regulă, până la această oră, iar probele încep la ora 9:00. Din momentul distribuirii subiectelor, candidații au la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor.

Ce reguli trebuie să respecte elevii la examen

Candidații trebuie să se prezinte la centrul de examen cu un act de identitate valabil. Accesul în săli este permis doar cu instrumente de scris și materiale aprobate de regulamentul examenului. La matematică este permisă folosirea creionului și a instrumentelor pentru desen geometric.

Telefoanele mobile, ceasurile inteligente, căștile și orice alte dispozitive electronice sunt interzise în sala de examen. De asemenea, elevii nu au voie să introducă materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Nerespectarea regulilor poate duce la eliminarea din examen.

Cum se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026

Rezultatele sunt afișate anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați. După publicarea rezultatelor inițiale, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații dacă consideră că nota nu reflectă corect performanța lor.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie, după încheierea procesului de soluționare a contestațiilor.

Notele obținute la Evaluarea Națională sunt folosite la admiterea în învățământul liceal. Media de admitere este calculată exclusiv pe baza rezultatelor de la examen, iar repartizarea computerizată a elevilor se face în funcție de medie și de opțiunile completate în fișa de înscriere.

Calendarul Evaluării Naționale 2026