Evaluarea Națională 2026 la clasa a IV-a. Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la Limbă și comunicare

Simularea îi ajută să se familiarizeze cu atmosfera de examen: programul, regulile, timpul limitat și modul de redactare a lucrării.

Elevii de clasa a IV-a au susținut marți, 19 mai, proba la Limbă și comunicare din cadrul Evaluării Naționale 2026. Potrivit subiectelor publicate de Edupedu, copiii au primit un text suport intitulat „Mașina cu mânere roșii”, adaptare după Ina Sterescu, și au avut de rezolvat exerciții de înțelegere a textului, vocabular și redactare. Testul a durat 60 de minute.

Evaluarea Națională la clasa a IV-a continuă miercuri, 20 mai, cu proba la Matematică și Științe ale naturii.

În total, elevii au avut 15 cerințe. La ultima cerință au avut de scris un text de șase-opt enunțuri, în care să prezinte patru motive pentru care este bine să ai încredere în forțele tale.

Subiecte Evaluarea Națională 2026 la clasa a IV-a, Limbă și comunicare:

Cum sunt structurate subiectele la Evaluarea Națională clasa a IV-a

Subiectele de la Evaluarea Națională pentru clasa a IV-a urmăresc competențele de bază dobândite de elevi la finalul ciclului primar. Testele conțin atât itemi cu variante de răspuns, cât și exerciții de redactare și răspunsuri dezvoltate.

Fiecare probă durează 60 de minute, iar elevii susțin testările în timpul programului obișnuit de cursuri.

Calendar Evaluarea Națională 2026 – clasa a IV-a

19 mai 2026 – Limbă și comunicare;

20 mai 2026 – Matematică și Științe ale naturii;

21 mai 2026 – Limba maternă.

Rezultatele obținute de elevi nu sunt afișate public și nu se trec automat în catalog. Acestea sunt incluse în portofoliul educațional al elevului și pot fi transformate în calificative doar la cererea părinților.

Testele sunt evaluate în cadrul fiecărei școli, de către cadre didactice, potrivit metodologiei Ministerului Educației.