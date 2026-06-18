Evaluarea Națională 2026. Modele de subiecte la Matematică pentru elevii de clasa a VIII-a. Ce exerciții pot primi la examen

Elevii de clasa a VIII-a vor susține proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2026 miercuri, 24 iunie. Modelul oficial publicat de Ministerul Educației arată cum sunt structurate subiectele și ce tipuri de exerciții pot primi candidații la examen.

Potrivit modelului publicat de Ministerul Educației pe subiecte.edu.ro, proba la Matematică este alcătuită din trei subiecte și valorează 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu. Elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor.

Cum sunt structurate subiectele la Matematică la Evaluarea Națională 2026

Primele două subiecte conțin exerciții cu răspuns la alegere și verifică noțiuni de calcul, algebră și geometrie. Elevii pot primi cerințe despre procente, fracții, medii, grafice, triunghiuri, unghiuri, cercuri, arii, volume și alte figuri geometrice studiate în gimnaziu.

La subiectul al III-lea, elevii trebuie să rezolve probleme și să scrie toate etapele de calcul. Cerințele pot include exerciții de algebră și geometrie, iar punctajul este acordat atât pentru răspunsul corect, cât și pentru modul în care este prezentată rezolvarea. Astfel, nu este suficient rezultatul final, ci trebuie explicat și modul în care s-a ajuns la acesta.

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