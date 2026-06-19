Evaluarea Națională începe luni. Psiholog: „În ultimele 24 de ore, copiii nu mai au nevoie de profesori acasă. Au nevoie de părinți”

Luni începe Evaluarea Națională pentru aproape 150.000 de elevi din România. Emoțiile copiilor și ale părinților ajung la cote înalte în weekendul de dinaintea primei probe, iar încurajările și sfaturile celor din jur pot fi resimțite ca o presiune de către întreaga familie. Ce ar trebui să facă elevii și părinții în acest weekend? Cât de utile sunt emoțiile lor și când devin ele periculoase? Dar, mai ales, ce mesaje ar trebui să audă copiii din partea părinților în aceste zile? Am discutat despre toate acestea cu psihologul Sorin Porneală, care ne-a explicat de ce odihna, susținerea emoțională și calmul familiei pot conta mai mult decât orice ultimă recapitulare.

Una dintre cele mai mari greșeli, potrivit expertului, este ca elevii să folosească zilele rămase până la examen exclusiv pentru recapitulare. Riscul este ca, în loc de performanță, pe fondul oboselii și al stresului, să se piardă la examen. Părinții, la rândul lor ar trebui să-și țină emoțiile în frâu și să-și aleagă cu atenție cuvintele pe care le rostesc. Pentru că, uneori, din prea multă grijă, pot pune pe umerii lor o presiune căreia ei nu sunt încă pregătiți să-i facă față.

Totul Despre Mame: Mulți elevi învață până târziu în noapte înainte de Evaluarea Națională. De fapt, ce ar trebui să facă un copil în ultimele 24 de ore înainte de examen?

Psiholog Sorin Porneală: În ultimele 24 de ore înainte de examen, cel mai bun lucru pe care îl poate face un copil este să se relaxeze și să se odihnească. Și când spun relaxare, nu mă refer la stat pe telefon sau la jocuri pe calculator. Ci mai degrabă la lucruri simple: o plimbare în parc, o înghețată și neapărat, somn. Nu aș recomanda nicio recapitulare în ultima zi. Odihna în sine este cea mai bună recapitulare, pentru că somnul este momentul în care creierul așează și fixează informația în memorie.

Dacă mai punem presiune și în ultima noapte, riscăm doar să blocăm ce s-a învățat deja din cauza panicii. Iar acea senzație de „creier gol” pe care o au mulți copii înainte de examen este doar o iluzie a emoțiilor; odată ce primesc foaia în față, mintea se adună dacă este odihnită. În seara de dinaintea examenului, pe cât posibil departe de telefon și notificări. Eu, de altfel, sunt un partizan declarat în lupta împotriva telefonului și a ecranelor în exces, dar asta e o altă poveste. Acum, în contextul examenului, ecranele doar agită mintea în loc să o liniștească.

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