Moment istoric: Misiunea Artemis II, lansată cu succes. Oamenii se apropie de Lună pentru prima oară după 54 de ani. Ce se întâmplă acum – VIDEO

NASA a lansat misiunea Artemis II, care pentru prima oară după anul 1972 trimite un echipaj uman către Lună. Deși nu vor păși pe suprafața Lunii, cei patru astonauți vor ajunge cel mai departe de Pământ dintre toate misiunile spațiale. Călătoria celor patru va fi în total de 1,1 milioane km. Iar misiunea lor durează zece zile.

Artemis II, în grafic, după lansare

NASA își propuse să lanseze racheta SLS pe 1 aprilie, cel devreme la ora locală 18.24 (22.24 GMT) de la Kennedy Space Center, în Florida, însă momentul culminant a fost 11 minute mai târziu. În România era ora 1.35 și data de 2 aprilie.

03:36

În ziua 5 a misiunii Artemis II, capsula Orion va intra în sfera de influență a Lunii, iar în ziua 7 va ieși, în drumul înapoi către Terra. Orion nu va intra pe orbita Lunii. Pe data de 6 aprilie vor fi făcute observații asupra suprafeței Lunii și astronauții vor vedea și zone din partea îndepărtată a Lunii.

03:30

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a făcut un bilanț al desfășurării misiunii la o conferință de presă și s-a referit și la un incident legat de comunicații. Echipa de la sol nu reușea să audă echipajul aflat la bordul navei Orion, dar problema a fost între timp rezolvată. Oficiali de la NASA au făcut referire și la o problemă cu toaleta capsulei, însă nu au dat detalii.

02:56

Cei patru astronauți vor petrece aproximativ 24 de ore pe orbita terestră, iar la finalul acelui interval va urma o manevră crucială și motorul va fi activat pentru a trimite spre Lună capsula Orion. Manevra este numită de „inserție translunară”.

Timp de câteva minute, Orion va accelera puternic și acesta este impulsul major care va scoate capsula de pe orbita Pământului și o plasează pe o traiectorie curbată spre Lună. Călătoria către Lună va dura încă trei zile din acel moment.

02:07

Panourile solare ale capsulei Orion s-au deschis cu succes. Sunt patru, au câte 7 metri lungime și vor fi esențiale pentru alimentarea cu electricitate a navei, în următoarele nouă zile.

NASA Artemis II, dupa lansare (foto Chris O’Meara / AP / Profimedia)

01:50

Lucrurile merg bine. La opt minute după lansare s-au oprit cele patru motoare RS-25 ale treptei principale și s-au separat de treapta superioară și de Orion. Astronauții sunt la 167 km de solul terestru, iar viteza Orion este de 28.000 km/h.

Liftoff.



The Artemis II mission launched from @NASAKennedy at 6:35pm ET (2235 UTC), propelling four astronauts on a journey around the Moon.



Artemis II will pave the way for future Moon landings, as well as the next giant leap — astronauts on Mars. pic.twitter.com/ENQA4RTqAc — NASA (@NASA) April 1, 2026

01:39

La două minute după lansare s-au separat rachetele auxiliare (boostere), la viteza de 4.800 km/h. 90 de secunde mai târziu a avut loc separarea sistemului denumit LAS care trage capsula Orion departe de rachetă, în caz că apare o problemă.

Racheta SLS la scurt timp dupa lansare (Captura YouTube)

01:36

NASA a lansat racheta SLS cu capsula Orion.

01:34

La 55 de secunde de la lansare, racheta va atinge deja viteza sunetului (Mach 1, 1.235 km/h). Racheta este propulsată de patru motoare RS-25 și de două boostere auxiliare cu combustibil solid. Racheta are 98 metri înălțime și cântărește 2.600 de tone cu tot cu combustibilul. Împreună cu capsula Orion, înălțimea ansamblului ajunge la 111 m. Doar racheta Starship de la SpaceX a depășit-o (120 m).

01:27

Tehnicienii NASA au făcut ultimele verificări și au deliberat. Ora lansării este 1.35.

01:08

Mici probleme care nu au împiedicat lansarea

NASA spune că temperatura bateriei nu este o problemă. Transmisia „live” de pe YouTube este urmărită de peste un milion de oameni pe canalul NASA, cu mai puțin de 20 de minute înainte de ora lansării.

00:44

Inginerii NASA au descoperit o altă problemă, la o baterie a unui sistem al capsulei Orion, iar defectul este analizat, pentru a se căuta o rezolvare. Temperatura bateriei respective indică o valoare anormală care necesită verificări suplimentare, însă nu este un criteriu care să împiedice în mod strict lansarea.

O veste bună este că prognoza meteo indică vreme potrivită pentru lansare..

00:34

Lucrurile au decurs în mare parte conform planului. Alimentarea rezervoarelor rachetei cu oxigen lichid și hidrogen lichid a început cu nouă ore înainte de lansare și a durat patru ore. Astronauți s-au îmbarcat în capsulă la ora 21.31, iar două ore și jumătate mai târziu a fost închisă trapa principală, după o mulțime de verificări.

Astronautii din misiunea Artemis II, inainte de a merge catre capsula Orion (foto Jim WATSON / AFP / Profimedia)

A fost și o problemă ce putea pune în pericol lansarea. La ora 23.40 tehnicienii NASA au raportat probleme cu sistemul de terminare a zborului (flight termination system), cel care face ca racheta să se autodistrugă în zbor, pentru ca nimeni să nu fie rănit pe pământ. Este un mecanism de siguranță care ar duce la distrugerea deliberată a rachetei, dacă aceasta se abate de la traiectoria stabilită. Cei de la NASA au depistat o problemă de comunicare cu sistemul și nu îl puteau testa, însă problema a fost rezolvată jumătate de oră mai târziu, după ce a fost găsită piesa de care era nevoie.

Echipajul și câteva premiere

Echipajul este format din Reid Wiseman (Comandant, 50 de ani, Christina Koch (Mission specialist, 47 de ani), Jeremy Hansen (Mission specialist, 50 de ani) și Victor J Glover, Pilot, 49 de ani.

În premieră, în misiunea către Lună vor participa o femeie, un astronaut din afara SUA, dar și un astronaut de culoare.

Inițial, planul NASA era ca lansarea să fie pe 6 februarie, însă s-a renunțat și în februarie, și în martie, după ce au apărut probleme tehnice.

Orion, capsula în care astronauții vor sta până pe 10 aprilie



Capsula Orion – de care depinde viața echipajului – are două părți:

Modulul echipajului (Crew Module), unde se găsesc astronauții, dotat cu scaune, panouri de control și sisteme de menținere a vieții.

Modulul de serviciu (European Service Module), construit în Europa, unde se află motorul principal, combustibilul, panourile solare și alte sisteme de suport.

„Crew Module” trebuie să revină pe Terra în 10 aprilie, cu amerizare în Oceanul Pacificului, în largul coastelor Californiei, iar la intrarea în atmosferă va atinge viteze de 40.000 km/h. Modulul de serviciu se va desprinde de cel al echipajului cu 20 de minute înainte de reintrarea în atmosferă.

Ce se întâmplă în misiunea Artemis II

Cei patru astronauți nu vor aseleniza în cadrul misiunii de zece zile, ci vor ajunge la câteva mii de kilometri de corpul ceresc.

Capsula Orion este lansată cu ajutorul rachetei SLS, una dintre cele mai puternice construite vreodată. Cei patru astronauți vor face un „survol” al Lunii, practic un ocol, iar echipajul va ajunge cel mai departe de Pământ dintre toate misiunile spațiale, pentru că se va afla la peste 6.000 de kilometri de fața îndepărtată a Lunii. Vor fi la aproximativ 400.000 de kilometri de Terra.

Punctul culminant va fi la revenirea pe Terra, când scutul termic va trebui să reziste la temperaturi de peste 2.500 de grade Celsius. Deși au fost detectate probleme cu versiuni anterioare ale acestui scut, cei de la NASA consideră că riscul nu este unul semnificativ.

Miza este mare și costurile au fost pe măsură. Dezvoltarea programului Artemis, pentru revenirea pe Lună, a costat în ultimii 15 ani aproape 100 de miliarde de dolari. Un raport din 2021 arată că fiecare lansare a rachetei SLS cu capsula Orion costă 4,1 miliarde dolari.