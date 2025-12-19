Asociația Montage are plăcerea să vă invite la evenimentul de lansare a catalogului „Femeia uitată”, o publicație care reunește activitatea turneului artistic internațional de teatru, care a avut reprezentații în România și SUA, însoțite de dezbateri, sesiuni de Q&A și două masterclass-uri dedicate scrierii creative și actoriei desfășurate în perioada august – decembrie 2025.

„Femeia uitată” este o adaptare puternică a regizorului Matei Stoian după piesa „Femeia care tot uita să se nască” de Cătălina Florina Florescu (finalistă UNITER 2019).

Lansarea va avea loc duminică, 21 decembrie de la 18:00, la Kulturhaus Garage Hall (str. Sf. Vineri nr. 4), și va include o prezentare a catalogului, discuții cu echipa artistică și invitați speciali.

Catalogul documentează un demers artistic complex, aducând împreună reprezentațiile de teatru ale piesei “Femeia uitată”, procese de lucru, ateliere educaționale și întâlniri cu publicul, oferind o perspectivă amplă asupra practicilor teatrale contemporane românești.

Publicația include texte curatoriale, descrieri ale reprezentațiilor care s-au desfășurat în România și SUA, imagini din timpul acestora și al atelierelor, materiale artistice și reflecții critice despre procesul de creație, fragmente din adaptarea piesei care a stat la baza spectacolului, documentare fotografică, precum și perspective din cadrul atelierelor de teatru care au însoțit proiectul.

Catalogul include și reflecții asupra teatrului ca instrument de dialog și comunitate în subiecte ca violența domestică, rolurile de gen, dar și o privire aprofundată asupra modului în care teatrul poate deveni un spațiu de confruntare cu realități sociale sensibile, adesea marginalizate sau normalizate. Creează un cadru de dialog despre identitate, corp, vulnerabilitate și rezistență, punând sub semnul întrebării stereotipurile de gen și structurile patriarhale adânc înrădăcinate

Catalogul funcționează ca un instrument de conștientizare și educație culturală și se adresează atât publicului larg, cât și profesioniștilor din domeniul cultural, educatorilor și tinerilor interesați de procesul de creație teatrală și de impactul acestuia în comunitate, dar și celor interesați de problematica egalității de gen și a drepturilor femeilor.

Accesul este liber.

𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭̦𝐢𝐚 piesei:

Adelaida Zamfira

Ana Pasti

Ioana Mărcoiu

Alexandra Bob (Cristina Danu pentru reprezentațiile de la New York)

Maria Dănescu

Echipa artistică:

Adaptarea și regia: Matei Stoian

Scenografia: Alexandra Budianu

Asistent scenografie: Anca Maria Ciofîrlă

Costume: Valentin Teodorescu

Sound design: Gabriel Galagan

Light design: Cătălin Ion

Această formulă itinerantă este parte din dorința echipei de a aduce un mesaj actual și profund relevant în fața unui public cât mai larg, experiența de a fi femeie într-o societate care impune roluri, clișee și limite.

Reprezentații care au avut loc:

15 octombrie – Teatrul Dramaturgilor Români (str. Calea Griviței nr. 64-66) – spectacol lectură; București;

9 decembrie – Teatrul Masca, Sala Mare (Bulevardul Uverturii nr. 14), București.

Evenimente conexe:

Pe lângă reprezentații, proiectul a inclus și o serie de evenimente menite să încurajeze dialogul și dezvoltarea creativă:

Sesiuni de Q&A cu echipa artistică – după spectacolele selectate.

Dezbateri pe teme precum: trauma în dramaturgia contemporană, reprezentarea identității feminine, teatrul ca formă de vindecare

Două masterclass-uri de scriere creativă și actorie deschise publicului.

18 octombrie – Arta actorului – coordonat de Matei Stoian (Kulturhaus Garage Hall, str. Sf. Vineri nr. 4, București)○

24 octombrie – Masterclass de scriere creativă – coordonat de Cătălina Florescu (Facultatea de Litere, Universitatea București)

Informații suplimentare:

FB Page: Femeia uitată – The Forgotten Woman

Instagram Page: Femeia uitată – The Forgotten Woman

Detalii pe www.galeriemontage.com

