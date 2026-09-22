Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat de HotNews la New York ce mesaj are pentru susținătorii lui Călin Georgescu: „Atunci evident totul pare un aranjament”

Întrebat de HotNews, la New York, ce mesaj are pentru românii care îl consideră pe Călin Georgescu o victimă a sistemului, preşedintele Nicușor Dan a spus că „unul de înţelegere, chiar de simpatie”.

„Domnule Președinte, există o parte a societății care alege să-l apere pe Călin Georgescu, să-l considere o victimă a sistemului. Sunt probabil oameni care nu v-au votat pe dumneavoastră. Chiar Președintele Traian Băsescu a sugerat că spectacolul de azi a fost ordonat. Dumneavoastră ce mesaj aveți pentru oamenii aceștia?”, l-a întrebat HotNews pe Nicușor Dan, care participa la inaugurarea unei intersecții din New York ce va purta numele Reginei Maria.

„În primul rând, de înţelegere, chiar de simpatie, pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiţie e ba 25%, ba 30%”, a răspuns șeful statului.

„Şi atunci evident că pare că totul este un aranjament, cu nişte sfori trase din cine ştie ce loc“, a continuat Nicușor Dan.

„Nu pot decât să spun că este o separaţie a puterilor şi, în mandatul ăsta, acţionez constituţional şi voi acţiona constituţional”, a mai spus președintele pe acest subiect.

Declarațiile au fost făcute după ce Nicușor Dan a participat, împreună cu partenera sa Mirabela Grădinaru, la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii.

Nicușor Dan a inaugurat intersecția Regina Maria din New York

Călin Georgescu, fost candidat la prezidențialele din 2024, a fost reținut luni pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune și și-a petrecut noaptea în Arestul Capitalei, urmând să apară în fața instanței cu propunere de arestare pentru 30 de zile.

În acest dosar, al treilea care îl vizează pe Georgescu, el este acuzat că l-a înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu. Acuzaţiile vizează infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Traian Băsescu a criticat „spectacolul” oferit de Justiţie în cazul lui Călin Georgescu, fostul președinte afirmând că acesta a părut precum unul „ordonat”.