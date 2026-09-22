Traian Băsescu denunță un „spectacol cu bilete de intrare cu locuri rezervate” în cazul reținerii lui Călin Georgescu. Reproșuri pentru Kovesi

Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat „spectacolul” oferit de Justiţie în cazul lui Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale care a fost ridicat luni, dus la audieri şi reţinut apoi, pentru 24 de ore, de către procurorii DIICOT.

„Trebuie să recunoaştem că nici măcar în vremea lui Kovesi nu se făceau arestări atât de întârziate. Măcar Kovesi era promptă. În cazul lui Georgescu e reclamaţia de acum doi ani şi tu îl scoţi cu cătuşe astăzi şi dai drumul şi la informaţii din dosar, anunţi şi presa să fie prezentă când năvăleşti la percheziţia de acasă, un spectacol pe care eu l-am respins şi în timpul doamnei Kovesi, îl resping şi acum. Numai că acum îl fac exact cei care au criticat ce făcea Kovesi”, a declarat Traian Băsescu luni seară, într-o intervenție prin telefon la B1 Tv.

Fostul președinte s-a arătat convins că faptele de care Călin Georgescu este acuzat există, însă el se întreabă cine „a ordonat” expunerea lui Georgescu.

„Ca şi în timpul lui Kovesi, şi în cazul de faţă nişte fapte există, adică este un spectacol care are la bază ceva. Problema este de ce se face justiţie cu spectacol şi nu se face cu decenţă? Este întrebarea pe care ne-o punem de ani de zile. (…) Spectacolul de astăzi este un spectacol, parcă ar fi un spectacol ordonat. Măcar la Kovesi erau spectacolele ei, aici suntem în faţa unui spectacol cu bilete de intrare cu locuri rezervate”, a adăugat Traian Băsescu, citat de News.ro.

Electoratul lui Georgescu „nu îl va lua Simion”, spune Băsescu

Fostul șef de stat mai consideră că niciunul dintre actualii lideri ai AUR nu va beneficia de simpatia electoratului, după ce Călin Georgescu a fost scos în cătuşe de către procurorii DIICOT.

„În ceea ce-l priveşte pe Georgescu, bănuiesc că nu mă suspectaţi, eu l-am etichetat de la bun început ca fiind un şarlatan, şarlatan a fost, şarlatan va rămâne, deci şarlatania va fi greu să o transfere ca moştenire altuia din AUR. Sigur, poate că unul de teapa lui (Petrișor) Peiu speră că poate moşteni ceva de pe urma lui Georgescu. Nu va fi aşa! Georgescu are electoratul lui, el a câştigat un tronson de electorat pe care nu îl va lua nici (George) Simion, nici Peiu, nici (Dan) Dungaciu, nici conservele astea care s-au aciuat pe lângă Simion. Cred că ce va pierde Georgescu va fi bun pierdut şi nu va recupera nimeni altcineva”, a mai spus Băsescu.

De asemenea, el crede că „faptele există, (dar) nu sunt suficient probate ca să fie trimise în instanţă”.

Astfel, Băsescu a precizat că trimiterea în instanță nu se justifică, având în vedere vechimea faptelor de care fostul candidat la prezidențiale este acuzat.

Noul dosar care îl vizează pe Georgescu

Călin Georgescu a fost scos luni seară din sediul DIICOT din Capitală cu cătușe la mâini, după ce a fost reținut de procurori pentru 24 de ore în dosarul în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri. În același dosar a fost reținut și un complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen.

Cei doi au fost duși în Arestul central al Capitalei, iar marți vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Acuzaţiile vizează infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat.

„La data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație), ce urmează a fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă. Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile”, a anunțat DIICOT oficial prin intermediul unui comunicat de presă.

Georgescu a fost adus la DIICOT după aproape 9 ore de percheziții la locuința lui din Mogoșoaia. Alte percheziții au fost efectuate în Bucureşti, Ciolpani şi Buftea.

Fostul prezidențiabil nu a vrut să dea declarații în fața anchetatorilor și s-a prevalat la dreptul la tăcere, au precizat, pentru HotNews, surse judiciare.