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Actualitate

Traian Băsescu denunță un „spectacol cu bilete de intrare cu locuri rezervate” în cazul reținerii lui Călin Georgescu. Reproșuri pentru Kovesi

Andrei Stan
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Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat „spectacolul” oferit de Justiţie în cazul lui Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale care a fost ridicat luni, dus la audieri şi reţinut apoi, pentru 24 de ore, de către procurorii DIICOT.

„Spectacolul de astăzi” pare precum unul „ordonat”, consideră Băsescu, el criticând-o, în context, și pe fosta procuroare-șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi.

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