Evoluție majoră pentru Tesla: O țară UE i-a aprobat sistemul de conducere autonomă

Autoritățile de reglementare olandeze au aprobat utilizarea software-ului de conducere autonomă al Tesla (FSD), sub supraveghere umană obligatorie, pe autostrăzi și pe străzile orașelor, o premieră europeană pentru producătorul de mașini electrice, care speră să vadă măsuri similare și din partea restului Uniunii Europene.

Adoptarea pe scară largă a sistemului FSD este esențială pentru strategia de creștere a Tesla.

O mare parte din evaluarea companiei, de 1 trilion de dolari, depinde de pariul directorului executiv Elon Musk că software-ul de conducere autonomă bazat pe inteligență artificială și robotaxiurile vor deveni o sursă majoră de venituri.

Aprobarea Olandei pentru tehnologia numită Full Self-Driving Supervised, care poate conduce, frâna și accelera o mașină, vine după mai mult de 18 luni de teste și analize efectuate de autoritatea olandeză pentru vehicule, RDW.

„Utilizarea corectă a acestui sistem de asistență la conducere contribuie pozitiv la siguranța rutieră”, a transmis RDW într-un comunicat vineri, adăugând că va depune, de asemenea, o cerere pentru ca tehnologia să fie utilizată în întreaga UE.

Tesla mizează, de asemenea, pe software-ul de conducere autonomă pentru a stimula vânzările de vehicule, care au încetinit în Europa din cauza gamei sale de vehicule electrice învechite și a retoricii politice de extremă dreapta a lui Musk, care a îndepărtat unii consumatori.

Vânzările Tesla în Europa au crescut în februarie pentru prima dată în mai bine de un an.

Sistemul nu este același ca în SUA

„Mă aștept ca aprobarea FSD de către autoritatea olandeză și, ulterior, de către autoritățile de reglementare europene să ducă la o creștere a vânzărilor în Europa în lunile următoare, deoarece consumatorii sunt entuziasmați să încerce FSD”, a declarat analistul Morningstar, Seth Goldstein.

„Suntem încântați să lansăm în curând funcția FSD Supervised în mai multe țări europene”, a declarat Tesla într-o postare pe platforma de socializare X, adăugând că va începe în curând implementarea acestei tehnologii în Țările de Jos.

Software-ul este deja disponibil sub formă de abonament pentru șoferii din SUA, unde se confruntă, de asemenea, cu procese intentate de consumatori și anchete federale în urma unor accidente și a unor rapoarte privind încălcări ale regulilor de circulație.

RDW a declarat că UE stabilește cerințe mai stricte în materie de siguranță în timpul procesului de omologare a vehiculelor decât SUA. „Aceasta înseamnă că versiunea FSD Supervised din SUA NU este comparabilă cu versiunea FSD Supervised din UE”, a afirmat autoritatea, fără a oferi detalii suplimentare.

