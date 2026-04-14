Evoluție neașteptată în negocierile de pace SUA-Iran. Ce se poate întâmpla chiar săptămâna aceasta, punctele-cheie de blocaj au fost dezvăluite

JD Vance, în timp ce urcă la bordul avionului Air Force Two, după ce a participat la negocierile cu Iranul, desfășurate la Islamabad pe 12 aprilie 2026. FOTO: Jacquelyn MARTIN / AFP / Profimedia

Deschiderea Strâmtorii Ormuz este un punct de blocaj major în cadrul negocierilor dintre SUA și Iran, a declarat marți pentru NBC News o persoană familiarizată cu discuțiile. Capacitatea nucleară a Iranului este un alt punct de blocaj, a precizat o a doua sursă.

O nouă rundă de negocieri față în față între delegațiile Washingtonului și Teheranului ar putea avea loc încă din această săptămână, au declarat pentru postul american de televiziune cele două persoane familiarizate cu negocierile în desfășurare.

Noile informații vin după ce discuțiile conduse de vicepreședintele american JD Vance în Pakistan în weekend au eșuat în privința ajungerii la un acord de pace care să pună capăt războiului. Atât Vance, cât și președintele Donald Trump au oferit luni speranțe pentru negocieri viitoare, chiar în timp ce forțele americane au lansat o blocadă care împiedică navele să intre sau să iasă din porturile iraniene.

Deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru libera circulație a navelor este un punct de blocaj major în negocierile pentru orice fel de acord, a spus una dintre persoane. Capacitatea nucleară a Iranului reprezintă o altă chestiune de blocaj, a dezvăluit a doua persoană.

SUA au cerut Iranului, în timpul discuțiilor maraton de la Islamabad (Pakistan) desfășurate weekendul trecut, o suspendare pe 20 de ani a îmbogățirii uraniului, a spus cea de-a doua sursă. Teheranul a fost de acord cu trei până la cinci ani, ceea ce Trump a afirmat că nu este acceptabil, a precizat a doua persoană.

Statele Unite au solicitat, de asemenea, Iranului să înlăture uraniul puternic îmbogățit de pe teritoriul țării, însă Iranul a acceptat un „proces monitorizat de diluare” – adică un proces prin care uraniul puternic îmbogățit, mai periculos, este amestecat cu uraniu natural sau mai puțin îmbogățit pentru a obține un material mai puțin puternic, potrivit unei a doua surse familiarizate cu negocierile în derulare.

Un oficial american a declarat pentru NBC News că există un dialog continuu între SUA și Iran și că se înregistrează progrese în încercarea de a ajunge la un acord.

Casa Albă mizează mult pe succesul negocierilor diplomatice, întrucât sondajele arată că alegătorii americani sunt din ce în ce mai nemulțumiți de conflictul cu Iranul, pe fondul inflației și al creșterii prețurilor benzinei. Consilierii politici ai președintelui privesc spre alegerile de la jumătatea mandatului („midterms”) din noiembrie, când republicanii vor lupta pentru a-și păstra marja extrem de mică din Camera Reprezentanților și pentru a-și menține avantajul în Senat.

Negocieri directe Israel-Liban, la Washington

Marți, Israelul și Libanul poartă discuții directe la Washington, la care participă și șeful diplomației americane, Marco Rubio, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat.

Discuțiile la nivel înalt dintre Israel și Liban sunt primele din 1993 încoace, a spus oficialul.

Gruparea militantă șiită Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete asupra Israelului la începutul lunii martie, în semn de solidaritate cu Iranul, după ce Statele Unite și Israelul au atacat Republica Islamică pe 28 februarie. La rândul său, Israelul a ripostat cu atacuri pe teritoriul Libanului, care au provocat moartea a peste 2.000 de persoane.

„Această discuție va viza dialogul în curs privind modul de asigurare a securității pe termen lung a frontierei nordice a Israelului și de susținere a hotărârii Guvernului Libanului de a-și recâștiga suveranitatea deplină asupra teritoriului și vieții politice”, a declarat oficialul Departamentului de Stat. „Israelul se află în război cu Hezbollah, nu cu Libanul, așa că nu există niciun motiv pentru care cei doi vecini să nu poată discuta”, a precizat acesta

JD Vance: „Mingea, în terenul” iranienilor

Într-un interviu acordat luni postului Fox News, Vance a spus că au avut loc câteva „discuții constructive” cu Teheranul în timpul negocierilor din capitala Pakistanului.

Întrebat dacă ar putea urma și alte negocieri, el a răspuns că întrebarea ar trebui „adresată cel mai bine iranienilor, deoarece mingea este de fapt în terenul lor”.

El a adăugat că există „o înțelegere importantă de încheiat”, dar că depinde de Teheran să „facă următorul pas”.

„Singura modalitare reală” pentru rezolvarea crizei

Trump a declarat că SUA au fost contactate „de oamenii potriviți, de persoanele adecvate, iar aceștia doresc să ajungă la o înțelegere”. Cu o zi înainte, el a afirmat că nu-i „pasă” dacă Iranul se întoarce la masa negocierilor.

„În ciuda tuturor amenințărilor, ambele părți ar dori să reducă tensiunile”, a declarat marți, într-un interviu telefonic, Ross Harrison, cercetător principal la Institutul pentru Orientul Mijlociu și autor al cărții „Decoding Iran’s Foreign Policy”. „Nu cred că cineva dorește o escaladare și mai mare a conflictului.”

„Există o recunoaștere a faptului că, în ciuda tuturor gesturilor de forță, atât pe teren, cu blocada, cât și prin războiul verbal, singura modalitate reală de a rezolva această situație este prin negocieri”, a spus el.

„Trebuie să scoatem uraniul îmbogățit din Iran”

Vance a afirmat că principalul punct de blocaj în cadrul negocierilor de la Islamabad s-a concentrat asupra îmbogățirii uraniului de către Iran.

„Trebuie să scoatem materialul îmbogățit din Iran”, a spus el, adăugând: „Trebuie să obținem angajamentul lor ferm de a nu dezvolta o armă nucleară.”

Vance a spus că Teheranul a dat dovadă de o oarecare flexibilitate în cadrul discuțiilor de la finalul săptămânii trecute, dar „nu a făcut suficiente concesii”.

Având în vedere posibilitatea unor noi discuții la orizont, Vance a spus: „Dacă iranienii sunt dispuși să ne întâlnească acolo, atunci aceasta poate fi o înțelegere foarte, foarte bună pentru ambele țări. Dacă nu sunt dispuși să ne întâlnească acolo, este decizia lor”.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică, organismul de supraveghere nucleară al Națiunilor Unite, a estimat că Iranul deține aproape 1.000 de livre de uraniu puternic îmbogățit (aproximativ 453 de kilograme), suficient pentru 11 arme nucleare.

Teheranul susține că uraniul său puternic îmbogățit se află în continuare îngropat sub pământ, după atacurile aeriene americane care au vizat anul trecut facilitățile de îmbogățire. Acesta insistă că programul său nuclear are caracter pașnic și că nu are nicio intenție de a obține o armă nucleară.

Forțele armate iraniene au acuzat SUA de „piraterie” prin blocada impusă și au amenințat porturile din Golful Persic în cazul în care propriile porturi vor fi lovite.

Însă, în ciuda riscurilor unei intensificări a confruntării în zona Strâmtorii Ormuz, armistițiul de două săptămâni din cadrul conflictului pare să se mențină.

Între timp, Israelul și Libanul poartă marți, la Washington, discuții directe, un eveniment rar, în efortul de a dezamorsa un alt focar de tensiune care amenință acordul.

Israelul a invadat sudul Libanului și și-a atacat vecinul cu lovituri aeriene, care au inclus o zi intensă de bombardamente sângeroase asupra Beirutului săptămâna trecută.

Hezbollah, care a lansat atacuri asupra Israelului luna trecută în solidaritate cu Teheranul, a îndemnat guvernul libanez să renunțe la discuțiile de la Washington.

Statele Unite și Israelul au insistat că Libanul nu face parte din acordul de încetare a focului, dar Iranul și mediatorul Pakistan au afirmat că este.

Teheranul dă vina pe SUA pentru eșecul negocierilor

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a atribuit SUA responsabilitatea pentru eșecul rundei de discuții de pace de la Islamabad, menționând ceea ce el calificat drept cerințe excesive și o lipsă de voință politică din partea înalților responsabili americani.

Toți acești factori au constituit piedici în calea unui posibil acord, a spus Pezeshkian într-o convorbire telefonică, avută luni, cu președintele francez Emmanuel Macron, potrivit agențiilor DPA și Agerpres.

„În pofida înțelegerilor la care au ajuns cele două părți la nivel de experți, cerințele excesive și lipsa de voință politică din partea înalților responsabili americani au împiedicat ajungerea la un acord”, a afirmat Pezeshkian, subliniind că diplomația rămâne calea preferată a Iranului, cu respectarea deplină a demnității și suveranității sale naționale.

Piețele bursiere erau în creștere, iar prețul petrolului a scăzut marți dimineață, pe fondul speranțelor privind un acord care să pună capăt războiului în Orientul Mijlociu și să redeschidă strâmtoarea Ormuz, după ce Donald Trump a dat asigurări că iranienii își doresc un acord cu SUA.

„Vă pot spune că cealaltă tabără ne-a sunat. Ar dori să încheie un acord cu orice preț”, a spus Trump în fața jurnaliștilor la Casa Albă, luni.

Trump a declanșat războiul împotriva Iranului afirmând că Teheranul dezvoltă o bombă atomică – ceea ce Iranul dezminte – și promițând că nu va permite niciodată ca această țară să posede o armă nucleară.