Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist va avea, în premieră, subiecte unice la nivel național

Candidații la titlul de medic specialist vor avea de rezolvat la examenul de la finalul rezidențiatului, în premieră, subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate, elaborate în ziua examenului. Până acum, examenul de medic specialist se susținea cu o comisie prezidată, în general, de profesorul-medic care a fost coordonator de rezidențiat, din subiecte alcătuite de acesta.

Singura disciplina medicală care a avut, și până acum, subiecte standardizate la nivel național a fost ATI (Anestezie – Terapie Intensivă).

Un Ordin comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației, care prevede introducerea de subiecte unice la nivel național, a fost publicat în Monitorul Oficial.

„Începând cu sesiunea de examen din semestrul II al anului 2026, proba scrisă a examenului pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și, respectiv, farmacist specialist se desfășoară cu subiecte unice pe țară pentru fiecare specialitate”, prevede Ordinul comun Ministerul Sănătății – Ministerul Educației.

Subiecte elaborate în ziua examenului

Subiectele urmează să fie elaborate în ziua examenului de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Ele vor fi transmise simultan, printr-un canal securizat, către toate centrele de examen, potrivit Ordinului publicat în Monitorul Oficial.

Baremul de corectare va fi, de asemenea, stabilit la nivel național.

Noua metodologie de desfășurare a probei scrise:

proba scrisă se va desfășura simultan, la aceeași dată și oră, în toate centrele universitare;

examenul va cuprinde 10 subiecte formulate din 10 teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată;

durata probei rămâne de 3 ore;

nota minimă de promovare este 7,00.

corectarea lucrărilor va fi realizată de comisiile locale de examen, în baza baremului stabilit la nivel național, în maximum trei zile lucrătoare de la susținerea probei.

Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist se susține la finalul perioadei de rezidențiat. Următorul examen este programat în această toamnă.

Calendarul următoarei sesiuni este: