Excluderea gigantului chinez Huawei din rețele 5G din România a ajuns la Curtea Constituțională

Gigantul telecom chinez Huawei a obținut în justiție sesizarea Curții Constituționale (CCR) cu privire la posibila neconstituționalitate a legii în baza căreia statul român le-a respins chinezilor, în urmă cu peste 2 ani, cererea de obținere a autorizării pentru utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G, scrie Profit.ro.

Decizia de sesizare a CCR a fost luată în 7 aprilie 2026 de Curtea de Apel București, arată datele analizate de HotNews.

Curtea Constituțională va trebui să soluționeze cererea Huawei de a declara neconstituțională „Legea 5G”. Este vorba despre legea 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G.

În baza acestei legi, gigantului Huawei i-a fost fost respinsă, în februarie 2024, solicitarea de autorizare 5G în România, printr-o decizie semnată de premier, după o hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

În același timp, Curtea de Apel a decis să amâne pentru 3 iunie 2026 judecarea cererii de suspendare a procesului: „Părţile se vor cita cu menţiunea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la oportunitatea suspendării judecăţii cauzei (…) urmare a existenţei pe rolul CJUE a cauzei înregistrate sub nr C-354/2024 Elisa Eesti AS.”.

Cum a dat în judecată Huawei statul român

Grupul chinez Huawei a dat în judecată statul român în 1 aprilie 2024, pentru a cere anularea hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) care a interzis utilizarea echipamentelor sale în rețelele 5G din România, hotărâre întărită printr-o decizie semnată la finele lunii februarie 2024 de premierul de la acea vreme Marcel Ciolacu.

Grupul de firme Huawei cere anularea actului emis de Guvern în 29 februarie 2024, în dosar fiind chemați în judecată prim-ministrul de la acea vreme, dar și Ministerul Digitalizării și CSAT, potrivit dosarului de la Curtea de Apel București.

Interzicerea echipamentelor 5G ale Huawei, motivată de riscuri la adresa securității naționale

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a respins în 21 februarie 2024 solicitarea grupului chinez Huawei pentru utilizarea echipamentelor sale în rețelele 5G din România, hotărâre întărită printr-o decizie semnată în 29 februarie 2024, de premierul Marcel Ciolacu și publicată în Monitorul Oficial.

Decizia semnată de Marcel Ciolacu are un singur articol în care se prezintă și motivele respingerii solicitării grupului chinez:

„Articol unic. Se respinge solicitarea pentru obţinerea autorizării privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G, formulată de Huawei Technologies S.R.L., Huawei International Co. Limited, Huawei Technologies Kft şi Huawei Technologies Co., Ltd. în temeiul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării rețelelor 5G, ca urmare a evaluărilor realizate de către instituţiile cu responsabilități în domeniu, din perspectiva riscurilor, amenințărilor şi vulnerabilităților la adresa securității naţionale şi apărării țării şi prin raportare la obligațiile asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizațiilor internaţionale din care România face parte, al Uniunii Europene şi al parteneriatelor strategice bilaterale.”

Reacția Huawei: O decizie fără o evaluare obiectivă sau constatări concrete

Chinezii de la Huawei și-au exprimat dezamăgirea în data de 1 martie 2024, față de decizia Guvernului de a interzice echipamentele companiei în rețelele 5G, după o prezență de 20 de ani în România.

Compania, care avea 1.300 de angajați locali la acel moment a spus că „decizia nu are la bază nicio evaluare obiectivă și nici a fost luată în urma unor constatări concrete” și că „își rezervă dreptul legal de a contesta această decizie”.

Compania a susținut că „echipamentele și serviciile sale sunt sigure și fiabile, iar soluțiile tehnice sunt, de asemenea, verificate și certificate pentru a îndeplini toate standardele și cerințele din industria telecomunicațiilor”.

Legea 5G promulgată de Iohannis: Miza și schimbările din rețelele telecom dacă un producător 5G nu primește avizul CSAT

Amintim că în vara anului 2021, în urma Memorandumului 5G semnat cu SUA, România a adoptat o lege privind securitatea rețelelor 5G, un act normativ menit să limiteze posibilele riscuri de securitate din partea producătorilor IT din China.

Principalii producători chinezi vizați de această lege sunt Huawei și ZTE, ambii cu ponderi semnificative de echipamente în rețelele operatorilor telecom din România.

Alți mari producători de echipamente și tehnologie 5G, care au obținut deja avizul CSAT, sunt Ericsson, Samsung și Nokia.

Potrivit legii, echipamentele și programele unui producător 5G care nu obține avizul CSAT mai pot fi folosite doar 5 ani în nucleul rețelelor telecom, iar restul echipamentelor 7 ani.

Autorizarea producătorilor de echipamente și programe 5G se acordă prin decizie a prim-ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în termen de 4 luni de la data solicitării.

Huawei a negat acuzațiile și a reclamat că la mijloc ar fi o decizie strict politică

Chinezii de la Huawei au reacționat încă din vara anului 2020, susținând că ar îndeplini toate condițiile menționate în proiectul de lege care transpune Memorandumul 5G cu SUA pentru a participa la construcția viitoarelor rețele 5G din România.

Grupul a negat că s-ar afla sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent, ori că ar avea probleme cu transparența acționariatului.

Temerile chinezilor țineau de posibilitatea unei decizii strict politice, fără dovezi asupra acuzațiilor și fără evaluări tehnice.

Comisia Europeană, apel la statele UE să excludă echipamentele Huawei și ZTE din rețelele 5G

În vara anului 2023, Thierry Breton, Comisarul european pentru Piața Internă, a făcut apel la statele UE și operatorii de telecomunicații să ia măsuri pentru a exclude cât mai repede echipamentele chineze, în special Huawei și ZTE, din rețelele 5G din cauza riscurilor de securitate.

Oficialul european a susținut că analiza Comisiei Europene privind riscurile de securitate a arătat că decizia anumitor țări membre de a restricționa sau exclude complet echipamentele Huawei și ZTE din rețelele 5G a fost justificată.

La acel moment doar 10 țări UE restricționaseră sau interziseseră aceste echipamente din rețelele 5G, potrivit comisarului european.