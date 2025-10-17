EXCLUSIV ANAF deschide proces împotriva soților Iohannis pentru îmbogățire fără justă cauză în detrimentul statului. Fiscul ar putea cere suma maximă, de 4,7 milioane lei, dar instanța va decide cât va plăti fostul președinte

ANAF va iniția, cel mai probabil săptămâna următoare, acțiune în instanță pentru a recupera de la soții Iohannis sume considerate ca reprezentând chirii obținute de aceștia în perioada în care au deținut jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Recent, statul și-a înscris dreptul de proprietate asupra respectivei jumătăți de imobil, în timp ce pentru cealaltă jumătate încă se judecă. Suma estimată cu care ANAF ar intențina să meargă în instanță este una maximală, 4,7 milioane de lei, chiriile estimate pentru perioada 1999-2015 (la care se adaugă inflația și dobândă), cât timp soții Iohannis au fost coproprietari, însă suma finală care va reveni statului va fi stabilită doar de către instanță.

Potrivit unor calcule, dacă s-ar ține cont de unele elemente, cum ar fi că spațiul respectiv nu a fost închiriat toată perioada 1999-2015, precum și impozitul plătit la termene pe veniturile din chirii sau cotele forfetare din venit la care aveau dreptul soții Iohannis, s-ar putea reduce semnificativ.

Suma de 4,7 milioane de lei reprezintă o estimare a potențialelor venituri din chirii, ajustate cu inflația și dobândă, dar sumele obținute efectiv de către familia fostului președinte de pe urma imobilului ar putea fi diferite față de estimări. De asemenea, instanța ar putea dispune efectuarea unei expertize independente asupra potențialelor sume de plată.

