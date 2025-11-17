EXCLUSIV ANAF începe o campanie de verificare a fermierilor

ANAF va începe o campanie de control în sectorul agricol, pentru a verifica modul în care fermierii își îndeplinesc obligațiile fiscale, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Sunt vizați în principal fermierii care încasează subvenții mari de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), dar și cei cu terenuri luate în arendă.

Potrivit surselor Profit.ro, Fiscul a constatat cazuri de fermieri care încasau sume foarte mari de bani ca subvenții, dar nu erau nici măcar înregistrați în scop de TVA.

