Sari direct la conținut
Profit.ro

EXCLUSIV ANAF intră în reorganizare pe eficiență. Tăieri de posturi, oameni mutați

HotNews.ro
EXCLUSIV ANAF intră în reorganizare pe eficiență. Tăieri de posturi, oameni mutați
ANAF Inquam Photos / Octav Ganea

Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea economică este restrânsă, să piardă posturi, iar persoanele care le ocupă să primească opțiunea de a trece la cele care colectează venituri mari la buget, dar au în prezent și deficite extrem de ridicate de inspectori, potrivit informațiilor Profit.ro.

Citiți mai mult pe Profit.ro.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro