EXCLUSIV ANAF pregătește structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. De anul următor crește și impozitul

ANAF analizează înființarea unei structuri dedicate investigării veniturilor din criptomonede, potrivit informațiilor Profit.ro. Noua structură ar putea fi înființată de anul următor, ca parte a unui proces de reorganizare aflat în lucru la nivelul Fiscului.

Ca angajați pentru nou structură, afirmă sursele Profit.ro, ar fi preferată angajarea de tineri absolvenți, în principal de la ASE, și nu transferul unora dintre angajații actuali ai ANAF.

Mai multe detalii pe Profit.ro.