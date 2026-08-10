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Actualitate

EXCLUSIV Zeci de nume de potențiale victime și martori din dosarele Tate din România într-un dosar federal american. „Profundă îngrijorare”

Mircea Barbu
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În timp ce Andrew și Tristan Tate încearcă să convingă o instanță federală din Miami să îi elibereze din detenție în perioada în care contestă extrădarea către Marea Britanie, un alt aspect al dosarului a provocat reacții în România. Dacă justiția britanică a protejat identitatea potențialelor victime, ceva care s-a petrecut în România a dat acces publicului din SUA la numele acestor oameni. Inclusiv la CNP-uri.

  • „Prima mea reacție a fost una de șoc și profundă îngrijorare pentru siguranța și viața privată a victimelor”, a declarat pentru HotNews  avocata Dani Pinter, care reprezintă o parte din potențialele victime în litigii legate de Andrew Tate.
  • „Susținătorii fraților Tate au hărțuit și au amenințat în trecut potențiale victime”, mai spune avocata.
  • Ce spune avocata Daniela Zaharia Mănescu, care reprezintă în România unele dintre potențialele victime din dosar.
  • În SUA s-a întâmplat ceva imediat ce autoritățile din România au reacționat. 

Documente depuse săptămâna aceasta la United States District Court for the Southern District of Florida conțin numele tuturor persoanelor identificate în dosarele DIICOT din România drept persoane vătămate, potențiale victime sau martori. 