EXCLUSIV Decizia luată de proprietarul PRO TV în România

Renata Kellnerova, alături de viitorul proiect de birouri ARC de lângă Pasajul Basarab/ Sursă foto: Profit.ro

Grupul ceh PPF, controlat de cea mai bogată femeie din Europa Centrală și de Est, caută noi oportunități de investiții în diverse segmente, nu doar sectorul imobiliar comercial, și este atent la proiecte care ar putea genera sinergii între companiile sale, anunță, într-un interviu pentru Profit.ro, Juraj Sastinsky, Investment Director al PPF Real Estate.

Grupul PPF deține active în valoare de 41,7 miliarde de euro în domenii precum servicii financiare, telecomunicații, media, comerț electronic, imobiliar și produse și servicii de transport, răspândite în 25 de țări.

