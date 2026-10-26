EXCLUSIV Efectul prețurilor mai mici la RCA: Unul din trei autoturisme, deținute de persoane fizice, este asigurat de firme supravegheate din alte țări. Exemple de prețuri și topul asigurătorilor TABELE

Șoferii de autoturisme, care au plătit în medie aproape 2.100 de lei pe RCA în trimestrul doi din acest an, cu 21% mai mult decât anul trecut, la cei șapte asigurători supravegheați din România, aveau asigurate RCA peste 5,3 milioane de mașini, echivalentul a circa 70% din numărul total de contracte RCA în vigoare la data de 30 iunie 2026, arată datele Profit.ro.

Lider pe acest segment cu cei mai mulți asigurați RCA este Axeria Iard, asigurător supravegheat din Franța, care vinde în România în baza dreptului european de stabilire (Freedom of Establishment – FoE), deși la numărul total de contracte RCA în vigoare și la venituri se află abia pe locul 3, o dovadă a prețurilor mai mici practicate.

Amintim că 3 din cei 10 asigurători care vând RCA pe piața din România fac această activitate în baza dreptului de stabilire (Freedom of Establishment) prin trei sucursale: Axeria IARD, Hellas Direct și Interamerican Hellenic Insurance Company (Anytime). Cei trei asigurători sunt autorizați și supravegheați din țările de origine, respectiv Franța, Cipru și Grecia.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prezintă pentru Profit.ro câte contracte RCA în vigoare au fiecare din cei 10 asigurători, dar și câte dintre acestea sunt emise strict pentru autoturismele deținute de persoane fizice.

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