EXCLUSIV Firma care produce țigările Carpați și Snagov, cu active 3 mașini în leasing și 4 angajați, a acumulat datorii la ANAF de 649 milioane de lei. A intrat în concordat preventiv, după ce a evitat șapte ani executarea, cu eșalonări la plată

Producătorul țigărilor Carpați și Snagov, celebrele mărci românești, fabricate în Germania pentru vânzare pe piața românească, a acumulat în ultimii ani obligații fiscale substanțiale către bugetul statului, în principal TVA și accize pentru țigările și băuturile alcoolice comercializate, suma ajungând în prezent la 649,27 milioane de lei, potrivit informațiilor obținute de către Profit.ro.

Firma se află la ANAF în portofoliul Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii.

Citiți articolul integral pe Profit.ro.