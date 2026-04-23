EXCLUSIV FOTO Trump va replica în București Trump Tower din Chicago

The Trump Organization, care gestionează aproape toate afacerile familiei președintelui american Donald Trump, a semnat un contract de exclusivitate pentru dezvoltările sale imobiliare din România cu compania SDC Imobiliare a omului de afaceri clujean Ștefan Berciu. Vicepreședinții organizației americane au venit acum în București să decidă asupra unuia dintre amplasamentele analizate în centrul capitalei, pentru un proiect modelat după Trump Tower din Chicago, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

