EXCLUSIV Gigantul înghețatei care deține Betty Ice deschide la București un centru cu 200 de angajați

Producătorul internațional de înghețată The Magnum Ice Cream Company, care deține fabrica Betty Ice din Suceava, urmează să deschidă un centru de servicii pentru 200 de angajați în clădirea de birouri Globalworth Square, din nordul Bucureștiului, potrivit surselor Profit.ro.

The Magnum Ice Cream Company, fosta divizie de înghețată a Unilever, recent desprinsă de grup, a semnat cu dezvoltatorul imobiliar Globalworth un contract de închiriere pe o suprafață de circa 2.000 de metri pătrați în clădirea Globalworth Square.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider. Noul centru de servicii al Magnum va ocupa un etaj din clădire și va avea amenajate aproximativ 200 de stații de lucru. Producătorul de înghețată urmează să preia spațiul în zilele următoare, potrivit surselor Profit.ro.

Sediul central al Unilever în România este în clădirea AFI Lakeview, aflată peste drum de noul centru de servicii al Magnum.

