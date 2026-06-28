EXCLUSIV Poveste ruptă din film. Vasluianul plecat la muncă în Marea Britanie ca să-și plătească datoriile în faliment revine puternic pe piața imobiliară din România

Vasluianul Andrei Ungurianu (41 de ani) și partenerul său, britanicul Keith Page (47 de ani), au fost autorizați să construiască două blocuri cu 202 apartamente în cartierul bucureștean Colentina și vor să continue investițiile în România, după ce grupul lor de firme britanice a generat afaceri de circa 36 de milioane de euro în 2025, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

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