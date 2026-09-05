EXCLUSIV PREMIERĂ Control la al 3-lea mare jucător RCA din România, Axeria, supravegheat din Franța. Vicepreședintele ASF Sorin Mititelu: Vizăm aspectele de conduită

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) se află în control la sucursala Axeria din România, companie franceză care vinde asigurări auto prin pașaport european, în baza dreptului de stabilire (Freedom of Establishment – FoE), al 3-lea mare jucător RCA din piața locală, au declarat pentru Profit.ro surse din industrie.

Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF, responsabil de asigurări, a confirmat informația pentru Profit.ro: „Da. Este parte din planul nostru anual de control.

Verificările vizează partea de conduită, cea prudențială este în competenta autorității din Franța”.

Controlul la sucursala Axeria este o premieră

„Anul acesta au fost incluse în acțiunile noastre de control, ca parte a activității de supraveghere de conduită, și alte companii ce operează pe licența FOE.

Asemenea acțiuni se desfășoară conform unei anumite proceduri, corespunzător directivelor europene în domeniu”, a precizat pentru Profit.ro Sorin Mititelu.

Vicepreședintele ASF a mai menționat că „aceasta este primul control fizic la o sucursală al unui asigurător străin care vinde în România în baza dreptului de stabilire (Freedom of Establishment – FoE), dar că sunt și alte acțiuni de control al unor astfel de asigurători.

În acest caz, Axeria Iard, asigurător autorizat și supravegheat prudențial din Franța, a deschis Axeria Iard SA Lyon – Sucursala București.

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