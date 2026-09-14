EXCLUSIV PREMIERĂ Primul hotel în România, pe locul unei mari foste fabrici, din portofoliul Vastint, cu acționari comuni IKEA

Dezvoltatorul imobiliar suedez Vastint, cu acționari comuni cu cei ai retailerului de mobilă IKEA, pregătește un amplu proiect imobiliar pe amplasamentul fostei fabrici de încălțăminte Dîmbovița, din București.

Proiectul prevede și primul său hotel din România al companiei. Va fi operat internațional și va avea 4 stele.

Compania analizează și varianta includerii de apartamente. Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider.

Vastint a început, anul trecut, procesul de demolare a fostei fabrici de încălțăminte Dîmbovița, fondată de industriașul Nicola Prodanof în 1910.

Investitorul a acumulat, prin tranzacții multiple, mai multe terenuri cu o suprafață totală de aproape 2 hectare pe care a funcționat, în trecut, fabrica Dîmbovița.

O parte din teren a fost achiziționat de la antreprenorii Pușa și Andrew Hack, care dețin brandul de mobilă Exotique, și familia Bâtlan, proprietară a brandului de încălțăminte Musette.

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