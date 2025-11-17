EXCLUSIV. SONDAJ AtlasIntel pentru HotNews: Primele mari surprize înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Nu Daniel Băluță este pe primul loc

Diferența între primii patru candidați la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București este extrem de mică, de 1,3%, arată sondajul realizat pentru HotNews de AtlasIntel. Față de alte studii apărute în această perioadă, sondajul AtlasIntel indică un alt lider. Mai există o surpriză mare: se conturează un outsider politic, care a crescut spectaculos, probabil pe voturile tinerilor care susțin SENS în București, și de care poate depinde soarta alegerilor, chiar dacă nu le poate câștiga.

Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane.

Sondajele AtlasIntel au fost aproape de rezultat la alegerile locale din 2024. Dar la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut aceeași companie de sondare nu l-a evaluat pe Călin Georgescu decât pe 5, departe de rezultatul de la vot, dând-o însă pe Elena Lasconi ca finalistă, ceea ce s-a întâmplat.

Articolul de față discută și despre cum arată datele acestui sondaj, realizat de AtlasIntel pentru HotNews, în contextul tuturor celor 10 sondaje date publicității în ultimele trei luni de diverse institute.

Pe datele din acest moment, se anunță o cursă istorică, fără precedent de strânsă la Primăria Capitalei, conform sondajului AtlasIntel. Nu mai puțin de patru candidați se află grupați pe un segment de 1,3%. Primul dintre acești candidați, cel din frunte, este liberalul Ciprian Ciucu.

Ciucu 19,2%, Băluță 18,2%, Drulă 18,1%, Anca Alexandrescu 17,9%

Potrivit cercetării, Ciucu este creditat cu 19,2% și este urmat de candidatul PSD, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, cu 18,6%. Este cel mai mic procent pe care îl are Băluță într-un sondaj – celelalte case de sondare (Curs și Avangarde) îl creditează cu scoruri între 24 și 27%.

Pe locul trei se află useristul Cătălin Drulă, cu 18,1%, în timp ce pe locul 4 se află candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cu 17.9%. Realizatoarea de la Realitatea PLUS, în emisiunile căreia Călin Georgescu a fost o prezență constantă în toată perioada alegerilor prezidențiale, candidează independent, susținută de AUR.

Al treilea sondaj din 10 prezentate care îl arată pe Ciucu în frunte

Practic, între primul și cel de-al patrulea candidat sunt doar 1,3%, ceea ce înseamnă că plutonul fruntaș se află în marja de eroare de +-2%.

Referitor la Ciucu, acesta este al treilea sondaj care îl indică pe liberal drept primul în preferința de vot. Dacă analizăm sondajele făcute publice în perioada 17 august – 17 noiembrie, în 5 conduce Băluță, în 3 Ciucu, în unul Drulă și în unul sunt la egalitate Ciucu și Băluță.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de ±2 p.p., la un grad de încredere de 95%.

Ce înseamnă metoda recrutare digitală aleatorie (Atlas RDR). „Eșantioanele AtlasIntel sunt reprezentative pe un concept de electorat probabil (likely voters). Asta înseamnă că ele au ca target acei votanți care efectiv votează de obicei și care intenționează să se prezinte la vot și la alegerile viitoare. Un eșantion calibrat pe un electorat probabil va prezenta inerent un procent mai scăzut de votanți nehotărâți decât un eșantion calibrat pe întreaga populație adultă cu drept de vot”, a explicat pentru HotNews fondatorul AtlasIntel, Andrei Roman.

Ciceală e creditată cu un impresionant 7,1%

Plecați din USR, Ana Ciceală (Partidul SENS) și Vlad Gheorghe (Partidul Drept) apar și ei în sondajul AtlasIntel – prima cu 7,1%, al doilea cu – 2,6%.

Ciceală este una din suprizele sondajului. Fostă consilieră în CGMB și candidată de mai multe ori la Primăria Sectorului 3, ea este creditată cu scoruri de 3, maxim 4% de sondajele făcute de celelalte case de sondare (Avangarde și CURS).

O fragmentare are loc și în tabără suveranistă, acolo unde Virgil Zidaru (Makaveli), influencerul care l-a promovat pe Călin Georgescu pe Tik-Tok, este cotat cu 2.8%, iar George Burcea (POT) – 0.5%.

3,5% dintre cei care au răspuns chestionarului spun că ar vota cu alt candidat, 4,6% și-ar anula votul, iar 5,1% nu știu cu cine ar vota.

Cum arată cei trei poli: de stânga, de centru-dreapta și cel „suveranist”

Scorurile candidaților din sondajul AtlasIntel arată și raportul de forțe între curentele puternice din acest moment de pe scena politică. Asta, în condițiile în care în ultimii cinci ani Primăria Capitalei a fost câștigată de două ori de independentul care a fondat USR – Nicușor Dan -, în timp ce la ultimele alegeri locale din 2024 PSD a câștigat patru primării de sector (2, 3. 4. 5), iar PNL, două (1 și 6).

Polul de stânga (PSD) – 18,1%

Polul de centru-dreapta -USR-PNL-independenți – 47%

Polul suveranist (AUR-POT-Makaveli) – 21,2%

Ce sondaj de opinie a fost cel mai aproape la alegerile locale de anul trecut din București

Potrivit unei analize publicate anul trecut de AtlasIntel, la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei din 2025, sondajele AtlasIntel au fost cel mai aproape de rezultatul oficial al alegerilor. Practic, acestea s-au aflat cu cel mult 0,7pp în afara marginii de eroare.

Rezultatul lui Nicușor Dan a fost subestimat de către AtlasIntel cu 2,4pp. Toate celelalte case de sondare au subestimat rezultatul lui Dan cu erori între 4,6pp și 20,4pp.

Rezultatele obținute de Gabriela Firea, Cristian Popescu Piedone și Diana Iovanovici- Șoșoacă au fost estimate de AtlasIntel cu erori mai mici de un punct procentual.

Nu la fel de aproape de rezultat însă au fost sondajele pentru alegerile prezidențiale. Înainte de scrutinul din 24 noiembrie 2024, anulat apoi, HotNews.ro a prezentat mai multe sondaje de opinie realizate de către AtlasIntel.

Pe 22 noiembrie 2024, un sondaj AtlasIntel arăta ascensiunea continuă a lui Călin Georgescu, dar îl clasa pe locul 5. O dădea însă pe Elena Lasconi în turul 2, așa cum s-a și întâmplat de altfel. Ulterior, șeful AtlasIntel, Andrei Roman, avea să explice de ce Georgescu nu a apărut câștigător în sondaje.

Vezi și ce au arătat sondajele la alegerile prezidențiale și cât de departe au fost acestea de rezultatul oficial.